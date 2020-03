Corona Virus : पुण्यात आणखी एक रुग्ण; कोरोनाबाधितांची संख्या पोहचली...

पुणे : पुण्यात आणखी एक कोरोनाग्रस्त रुग्ण आढळला असून17 रुग्णांना कोरोनाची लागण झाली आहे. हा रुग्ण अमेरिकेहून परतलेला आहे, अशी माहिती विभागीय आयुक्त डॉ. दिपक म्हैसकर यांनी आज पत्रकार परिषदेत दिली.

Deepak Mhaisekar, Divisional Commissioner of Pune: One person has been tested positive for #COVID19 in Pimpri-Chinchwad today; he has travel history to USA. With this, total number of COVID19 cases rises to 40 in #Maharashtra pic.twitter.com/idA7jlvWMV

— ANI (@ANI) March 17, 2020