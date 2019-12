पुणे : शिकारी करताना एकास पकडले; आठजण फरार

घोडेगाव : निगडाळे- भोरगिरी या भीमाशंकर अभयारण्य परिसरामध्ये वन्यजीव विभागाचे कर्मचारी रात्रीच्या वेळी गस्त घालताना महादेव रामा पादिर यास शिकारी प्रकरणात रंगेहाथ पकडले. तर उर्वरित ८ जण जंगल आणि अंधाराचा फायदा घेत पळून गेले. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप भीमाशंकर येथील अभयारण्य निगडाळे- भोरगिरी दोन नियत क्षेत्र कळमाळ परिसरात वनखंड क्र. २०० ए. भागात रात्रीच्या वेळी वन्यजिव विभागाचे कर्मचारी गस्त घालत असताना जंगलात काहीजण असल्याचे लक्षात आले. त्यावेळी वन्यजीव विभागाचे अधिकारी व कर्मचारी यांनी सावध भूमिका घेत संबंधित व्यक्तिंना घेराव घातला. त्यावेळी त्यांच्या हातात महादेव रामा पादिर (वय ४६) (रा. ताडवाडी कडाव ता. कर्जत) हा सापडला. तर उर्वरित आठ जण पळून गेले. त्यावेळी एका पिशवीत भेकर प्राण्याच मटण असल्याचं समजलं. मसाले, पाण्याची बाटली, एक पातेल आदी साहित्य घटनास्थळी मिळाले. तर फरार आठजणांचा शोध सुरू आहे. वन्यजीव विभागाचे वनपरिक्षेत्र अधिकारी डी. आर. झगडे व वन परिमंडल अधिकारी प्रविण लांघी यांनी ही कारवाई केली.

Web Title: One Person Captured while he was hunting