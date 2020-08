पुण्यात कोरोनाचे अकराशे नवे रुग्ण 

पुणे - पुणे जिल्ह्यात सोमवारी दिवसभरात 2 हजार 351 नवे कोरोना रुग्ण आढळले. कालच्या (रविवार) तुलनेत आज रुग्णांची संख्या कमी झाली. आजच्या एकूण रुग्णांमध्ये पुणे शहरातील 1 हजार 101 जण आहेत. दरम्यान, दिवसभरात 2 हजार 357 रुग्ण कोरोनामुक्त झाले. देशभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा नव्या रुग्णांमध्ये पिंपरी-चिंचवडमधील 869, जिल्हा परिषद कार्यक्षेत्रातील 237, नगरपालिका क्षेत्रातील 124 आणि कॅंटोन्मेंट बोर्डाच्या कार्यक्षेत्रातील 20 जणांचा समावेश आहे. जगभरातील इतर बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा दरम्यान, गेल्या 24 तासांत 91 रुग्णांचा मृत्यू झाला आहे. आजच्या एकूण मृत्यूपैकी पुणे शहरातील सर्वाधिक 45 रुग्ण आहेत. जिल्ह्यातील एकूण सहा लाख 43 हजार 303 व्यक्तींची चाचणी घेण्यात आली आहे.

Web Title: one thousand one hundred new corona patients in Pune