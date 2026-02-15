काशीळ आले पिकाच्या दरात स्थिरता

आले प्रतिगाडी २५ हजार रुपये दर
उत्पादकांना दिलासा महिनाअखेरीपासून बियाणे खरेदी सुरू होणार
विकास जाधव : सकाळ वृत्तसेवा
काशीळ, ता. १५ : आले पिकाच्या दरात गेल्या चार महिन्यांपासून स्थिरता असून, सध्या प्रतिगाडीस (५०० किलोस) २३ ते २५ हजार रुपये दर मिळत आहेत. फेब्रुवारी महिन्याच्या शेवटी आले बियाणे काढणीस प्रारंभ होणार आहे. दरातील स्थिरतेमुळे यावर्षी सरासरी इतकी लागवड होण्याचा अंदाज तज्ज्ञांकडून व्यक्त केला जात आहे.
आले पिकास गतवर्षी एप्रिल ते जून महिन्यात सहा ते सात हजार रुपये प्रतिगाडीवर दर गेले होते. मात्र, जुलै महिन्यात पिकाच्या दरात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. जुलैअखेरीस प्रतिगाडीला ११ ते १२ हजार रुपये दर मिळाला होता. त्यानंतर दरात सुधारणा होण्यास सुरुवात झाली. गतवर्षी ऑगस्ट महिन्यात दमदार पाऊस झाल्याने आले पिकाच्या मागणीत वाढ झाल्याने अवघ्या दहा दिवसांत दरात सरासरी सहा ते सात हजार रुपयांनी सुधारणा झाली होती. जुन्या मालास प्रतिगाडीस २४ ते २५ हजार, तर नव्या आल्यास साडेपाच ते सात हजार रुपये दर मिळाले होते. दरातील सुधारणेमुळे नवीन पिकावर शेतकऱ्यांचे लक्ष वाढविण्यात आले होते.
गेल्या चार महिन्यांपासून प्रतिगाडी १८ ते २४ हजार रुपयेदरम्यान दर राहिले आहेत. सध्या प्रतवारीनुसार २३ ते २५ हजार रुपये प्रतिगाडी दर सुरू आहेत. काही प्रमाणात नवीन आले काढणीस सुरुवात झाली आहे. मार्च अखेरपर्यंत आले पिकाचे वजन टिकून राहते. त्यानंतर पिकाच्या वजनात काही प्रमाणात घट होते. जून महिन्यात वातावरण बदल्यावर वजनवाढ व फुटवा सुरू होतो. दरातील स्थिरता बघता मार्च महिन्याअखेरपर्यंत ३० टक्के नवीन आले धुणीला व बियाण्यासाठी काढले जाण्याचा अंदाज आहे.
चौकट
लागवड सरासरी इतकी
आले पिकाच्या नवीन लागवडीसाठी फेब्रुवारीअखेरीस बियाणे खरेदी प्रारंभ होणार आहे. बियाणे खरेदीच्या काळात धुणीच्या आले पिकास मिळत असलेल्या दरात तीन ते चार हजार रुपये अधिक दराने खरेदी-विक्री होत असते. गेल्या चार महिन्यांत दरात अधिक सुधारणा झाली नसली तरी दर स्थिर राहिल्याने आले लागवड सरासरी क्षेत्राइतकी होणार आहे.