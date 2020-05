Fight With Corona : दोस्त बुलाता है, मगर जाने का नहीं! ऑनलाईन फॅन्सी ड्रेस स्पर्धेतून चिमुकल्यांनी दिला संदेश

पुणे : लॉकडाऊनमुळे बच्चेकंपनी घरात बसून कंटाळली आहे. बाहेर जाऊन खेळायला मिळत नाही आणि घरात बसून नवीन काही करता येत नाही. याच अनुषंगाने मुलांच्या मनोरंजनासाठी ऑनलाईन 'फॅन्सीड्रेस' आणि नृत्य स्पर्धा घेण्यात आल्या. सोशल डिस्टनसिंगचे पूर्णपणे पालन करत कोंढवे-धावडे येथील एका सोसायटीने या उपक्रमाच्या माध्यमातून आदर्श निर्माण केला. गेल्या 40 दिवसांपासून घरातच टिव्ही, अभ्यास आणि मित्रांपासून दुरावलेल्या मुलांना लॉकडाऊनचा कंटाळा आला आहे. एकीकडे कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव वाढत असल्याने लॉकडाऊनचा कालावधी सलग तिसऱ्यांदा वाढविण्यात आला आहे. तसेच शाळा बंद आणि बाहेर खेळायला मिळत नसल्याने मुलांची करमणूक व्हावी म्हणून कोंढवे-धावडे येथी 'फ्युजन सिटी' या सोसायटीमध्ये ऑनलाईनद्वारे विविध स्पर्धा घेण्यात आल्या. यामध्ये मुलांसाठी फॅन्सीड्रेस, नृत्य सारख्या स्पर्धांचा समावेश होता. तसेच मोठ्यांसाठी 'ऑनलाईन तंबोला' या खेळाचे आयोजन करण्यात आले होते. या उपक्रमाबाबत बोलताना सोसायटीचे खजिनदार किशोर पवार म्हणाले, "आमच्या सोसायटीमध्ये 250 कुटुंब राहतात. तसेच यामध्ये सुमारे 100 लहान मुले आहेत. लॉकडाऊनची घोषणा झाल्यापासून ही सर्व मुले आपापल्या घरातच आहेत. त्यांच्या मनोरंजनासाठी तसेच सोसायटीमधल्या इतर लोकांचा लॉकडाऊनमुळे होत असलेल्या मानसिक त्रासाला दूर करण्यासाठी आम्ही आमच्या वॉट्सऍप ग्रुपमार्फत ही स्पर्धा घेतली." यामध्ये सर्वांनी मोठ्या उत्साहात भाग घेतला होता व स्पर्धेतील विजेत्यांना लॉकडाऊन नंतर पारितोषिके दिली जाणार असल्याचेही पवार यांनी सांगितले. दोस्त बुलाता है, मगर जाने का नहीं... लॉकडाऊनच्या काळात या सोसायटीमधल्या चिमुकल्यानी फॅन्सीड्रेस स्पर्धेत कोरोनाशी संबंधित विविध संसाधनांच्या वेशभूषेत व्हिडीओ मार्फत घरा बाहेर न पडण्याचा संदेश दिला. या व्हिडीओ मध्ये मुलं दोस्त बुलाता है मगर जाने का नहीं... असे म्हणत घरी राहून सामाजिक अंतर ठेवण्याचा संदेश देत आहेत.



