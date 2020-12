पुण्याच्या प्रेशानं 4 मिनिटं 13 सेंकदात रचला विश्वविक्रम; पाहा खास VIDEO

पुणे : बालमनात जागृत झालेल्या कुतुहलातून विश्‍व विक्रम प्रस्थापीत करण्याची किमया फार कमी लोकांना जमते. सिंहगड भागात राहणाऱ्या अवघ्या पाच वर्षाच्या प्रेशा भरत खेमानी हिने 150 देशांची आणि त्यांच्या राजधानीचे नावे, फक्‍त ध्वज पाहून अवघ्या चार मिनिट 13 सेकंदात सांगितली आहे. तिच्या या विक्रमाची नोंद इंडिया वर्ल्ड रेकॉर्डने घेतली आहे. विशेष म्हणजे आजोळी "प्ले ग्रुप'मध्ये असताना तिने वेगवेगळ्या विषयांत पाच पदके पटकावली आहेत. मुलीच्या तल्लख बुद्धिमत्तेची दखल घेऊन तिला योग्य दिशा दाखविणाऱ्या प्रेशाच्या आई संगीता सांगतात,"पावणे दोन वर्षाची असल्यापासून प्रेशा विविध विषयांकडे कुतूहलाने पाहते. लॉकडाउनमध्ये तिला भूगोलाच्या 'ऍटलास'ची विशेष आवड लागली होती. मी तिला सात आठवडे सात खंडांवरील देशांची माहिती दिली. तिने ते पक्के समजून घेतले आणि त्यानंतर हा विश्‍वविक्रम प्रस्थापित केला.'' प्रेशाला नृत्य, सायकलिंगची विशेष आवड आहे. मूळची मध्यप्रदेशातील उज्जैनचे असलेले खेमानी कुटुंब सध्या पुण्यात स्थायिक असून, प्रेशाचे वडील सीए असून आई गृहिणी आहे. मुलांना वेळ द्यायला हवा...

प्रेशातील अंगभूत गुणांना प्रोत्साहन देण्यासाठी तुम्ही काय केले, असा प्रश्‍न संगीता यांना विचारले असता. त्या म्हणाल्या,""मुलांसोबत पालकांनी वेळ घालविणे खूप गरजेचे आहे. लॉकडाउनच्या निमित्ताने त्याची तीव्रता माझ्या लक्षात आली. कारण आपल्या पाल्याच्या आवडीनिवडी बरोबरच एकमेकांत जिव्हाळ्याचे संबंध अधिक दृढ होणे आणि समजून घेणे शक्‍य होते.'' असा वेळ दिल्यानंतरच पाल्याच्या पालन पोषणासाठी आवश्‍यक गोष्टी लक्षात येतात. त्या दृष्टीने पालक म्हणूनही आपणही प्रयत्न करतो. नोकरीला असलेल्या पालकांनी मुद्दामहून आपल्या पाल्यासोबत अधिक वेळ द्यायला हवा. पालकांसाठी "टिप्स' :

- छोट्या कुटुंबामुळे मुलांसोबत "क्वालिटी टाईम' घालवणे गरजेचे

- स्मार्ट फोन आणि नवीन तंत्रज्ञानापासून त्यांना दूर ठेवणे शक्‍य नाही. फक्त त्याची उपयुक्तता आणि मर्यादा मुलांना कळून द्यायला हव्यात.

- नोकरी करणाऱ्या पालकांनी "प्रोफेशनल' आणि "पर्सनल' आयुष्यात समन्वय साधावा

- कामाचा ताणतणाव मुलांवर काढू नका, मुलांच्या भावविश्‍वाला पूरक जागा द्या

- सातत्याने बंधने लादणे थांबवावे, त्यांच्या प्रश्‍नांना उत्तरे द्यावीत आणि कोणत्याही गोष्टीमागेच कारण समजावून सांगावे "प्रेशाच्या वडिलांसह संपूर्ण कुटुंबाचाच या नावीन्यपूर्ण उपक्रमात सहभाग राहिला. त्यांनी वेळोवेळी आम्हा दोघींनाही प्रोत्साहित केले आहे. प्रेशाने भविष्यात माणूस म्हणून म्हणून अधिक प्रगल्भ व्हावे हीच आमची अपेक्षा आहे. तिच्या प्रत्येक स्वप्नाला आमचा नेहमीच पाठिंबा राहील.''

- संगीता खेमानी, प्रेशाची आई.

Web Title: Only 5 years old Presha made world record in 4 minutes 13 seconds by identifying 150 countries and capitals