डाळिंब अडत्यांना प्रशासनाचा झटका; ३० कोटी ५५ लाख भरण्याचे आदेश

मार्केट यार्ड (पुणे) : गुलटेकडी मार्केट यार्डातील अडत्यांनी डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिशोबपट्टीतून नियमापेक्षा जास्त कपात करत शेतकरी, खरेदीदार आणि बाजार समितीची १२ कोटी २२ लाख तेरा हजार ५३४ रुपयांची फसवणूक केली होती. या प्रकरणी संबधित चार अडत्यांकडून असमाधानकारक खुलासे आले आहेत. त्यानंतर या आडत्यांना १५ दिवसात दीडपट दंडासह ३० कोटी ५५ लाख रुपये भरण्याचे आदेश बाजार समिती प्रशासक बी. जे. देशमुख यांनी संबधित अडत्यांना दिले आहेत. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप मार्केट यार्डातील चार अडत्यांनी एक वर्षापूर्वी डाळिंब उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हिशोब पट्टीमधून बेकायदा आणि अतिरिक्त हमाली, तोलाई, लेव्ही व इतर बाजारशुल्कातून १२ कोटी २२ लाख तेरा हजार ५३४ लूट केली होती. याप्रकरणी बाजार समितीने संबोधित अडत्यांचे दफ्तर तपासणी केली. त्यांनतर बाजार समितीने दीडपट दंडासह रक्कम निश्‍चित केली होती. तसेच याबाबतच्या नोटिसा संबंधित अडत्यांना देत, १५ दिवसांत म्हणणे मांडण्याचे आदेश दिले होते. मोदींच्या सोशल मीडिया सोडण्याच्या निर्णयावर राहुल गांधीचा टोला यानंतर संबंधित अडत्यांनी मांडलेले खुलासे असमाधानकारक आल्याने ही रक्कम वसूलपात्र असल्याचे सांगत बाजार समितीचे प्रशासक बी.जे.देशमुख यांनी १५ दिवसांत पैसे भरण्याच आदेश दिले आहेत. अन्यथा महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन (विकास व विनिमय) १९९३ या कायद्यानुसार कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल असल्याची म्हणाले आहे. बेकायदेशीर अडत वसूल करणारे अडतदार अडतदार रक्कम रुपये मे. के.डी.चौधरी १३ कोटी २१लाख ८६ हजार ५७५ मे.सिद्धरुढ एजन्सी ८ कोटी ६० लाख ८० हजार २०५ मे. दिलीप बाळकृष्ण डुंबरे ४ कोटी ७६ लाख १९ लाख ७२५ मे. भास्कर लवटे ३ कोटी ९६ लाख ५० हजार ३३०

Web Title: Order from the administration Pomegranate dealer to pay the 30Cr 55 lack