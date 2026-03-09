सेंद्रिय शेतीतून यशाचा सुगंध सौ. मंगल अर्जुन फरांदे यांची प्रेरणादायी वाटचाल
सेंद्रिय शेतीतून यशाचा सुगंध
ओझर्डेतील मंगल फरांदे यांची प्रेरणादायी वाटचाल
पुरुषाेत्तम डेरे : सकाळ वृत्तसेवा
कवठे : वाई तालुक्यातील ओझर्डे येथे सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून यशस्वी वाटचाल करत मंगल अर्जुन फरांदे यांनी अनेक शेतकऱ्यांसाठी प्रेरणादायी उदाहरण निर्माण केले आहे. अनेक वर्षांपासून त्या सेंद्रिय शेती करत असून, शेतीमध्ये विविध प्रयोग करून उत्पादन वाढविण्यावर त्यांनी भर दिला आहे.
मंगल फरांदे यांनी शेतीत वेगवेगळ्या पिकांचे नियोजन करून सेंद्रिय पद्धतीने उत्पादन घेतले आहे. त्यांनी आपल्या उत्पादनासाठी महाराष्ट्र राज्यात स्वतंत्र बाजारपेठ तयार केली असून, ‘तनुजा सेंद्रिय शेती फार्म’ या नावाने विक्री व्यवस्थापन देखील सुरू केले आहे. त्यांचे शिक्षण बारावीपर्यंत झाले असून, त्यांनी ग्रामीण भागातील महिलांना सेंद्रिय शेतीचे प्रशिक्षण देण्याचे कामही हाती घेतले आहे. विविध कार्यशाळांद्वारे महिलांना सेंद्रिय शेतीचे महत्त्व पटवून देत त्या मार्गदर्शन करतात. सेंद्रिय उत्पादनांमध्ये त्यांनी हळद पावडर, उसापासून तयार केलेली गूळ कँडी, नाचणी, गूळ पावडर यांसारखी उत्पादने तयार करून बाजारात उपलब्ध करून दिली आहेत, तसेच डाळ वर्गीय व कडधान्य पिकांची शेती, तसेच आवळा, द्राक्ष, लिंबू, तूर, मिरची अर्क यांसारखी नैसर्गिक उत्पादने घरगुती पद्धतीने तयार करून विक्री केली जाते.
ग्राहक व शेतकरी यांना सेंद्रिय शेतीविषयी माहिती व मार्गदर्शन देण्यासाठी त्या सतत कार्यरत असतात. परिसरातील शेतकरी मोबाईल द्वारे त्यांच्याशी संपर्क साधून सेंद्रिय शेतीबाबत सल्ला घेतात. आज मंगल फरांदे यांनी सेंद्रिय शेतीच्या माध्यमातून स्वतःची वेगळी ओळख निर्माण केली असून, त्यांच्या कार्यामुळे ग्रामीण भागातील महिलांना शेती क्षेत्रात पुढे येण्याची प्रेरणा मिळत आहे.
ओझर्डे (ता. वाई) : सेंद्रिय शेतीत यशस्वी प्रयोग करणाऱ्या मंगल फरांदे.
