ओझरे गावाने सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श घालून दिला-ना शिवेंद्रसिंहराजे भोसले
ओझरेकरांनी घालून दिला
बांधिलकीचा नवा आदर्श
शिवेंद्रसिंहराजे; रक्तदान शिबिरास भेट
आनेवाडी, ता. १६ : ओझरे गावाने सामाजिक बांधिलकीचा आदर्श घालून दिला असून, वेण्णा फाउंडेशनसारख्या सामाजिक संस्थांच्या विधायक उपक्रमांमुळे ग्रामीण भागात सकारात्मक परिवर्तन घडते, असे मत सार्वजनिक बांधकाममंत्री शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांनी व्यक्त केले.
जावळी तालुक्यातील ओझरे येथे वार्षिक यात्रा व महाशिवरात्रीनिमित्त भव्य रक्तदान शिबिराचे आयोजन करण्यात आले होते. गेली नऊ वर्षे सामाजिक जाणिवेतून वेण्णा फाउंडेशन संस्था सातत्याने रक्तदान शिबिराचे आयोजन करत आहे. ‘नाते माणुसकीचे जपावे’ या भावनेतून शैक्षणिक, सामाजिक आणि आरोग्यविषयक उपक्रम राबवले जात आहेत. ओझरे येथील जिल्हा परिषद शाळेची स्वच्छता, स्थानिक विद्यार्थ्यांना दर्जेदार शिक्षण मिळावे, यासाठी ग्रामस्थांच्या सहकार्याने भव्य शाळा इमारत उभारण्यात आली आहे.
महाशिवरात्रनिमित्त भक्तिमय वातावरणात गजर भक्तीचा आणि सोहळा रक्तदानाचा असा अनोखा संगम अनुभवायला मिळाला. वार्षिक यात्रेची आरती, पूजाअर्चा व धार्मिक कार्यक्रम मोठ्या भक्तिभावाने झाले. यावेळी सरपंच अजित मर्ढेकर, शिवाजी धनावडे, सुनील मर्ढेकर, प्रमोद इंगुळकर, मच्छिंद्र कदम, वसंत लकडे, भरत लकडे, प्रताप मर्ढेकर, रामदास धर्माधिकारी यांच्यासह ग्रामस्थ, युवक उपस्थित होते.
ओझरे (ता. जावळी) : रक्तदान शिबिराच्या भेटीप्रसंगी शिवेंद्रसिंहराजे भोसले यांच्यासह अन्य मान्यवर. (प्रशांत गुजर : सकाळ छायाचित्रसेवा)
