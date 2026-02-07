पद्मश्री आमटे दांपत्य कर्मवीर समाज गौरवाने सन्मानित
बार्शी : पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे व डॉ. मंदाकिनी आमटे यांना पुरस्कार प्रदान करताना डॉ. सोमनाथ रोडे, डॉ. बी. वाय. यादव व इतर.
कर्मवीर समाज गौरवाने
पद्मश्री आमटे दांपत्य सन्मानित
बार्शीतील कार्यक्रमात पुरस्काराचे वितरण
बार्शी शहर, ता. ७ : येथील श्री. शिवाजी शिक्षण प्रसारक मंडळाचे संस्थापक कर्मवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे यांच्या १२३ व्या जयंतीनिमित्त संस्थेच्या वतीने ‘कर्मवीर डॉ. मामासाहेब जगदाळे समाज परिवर्तन गौरव पुरस्कार’ ज्येष्ठ समाजसेवक पद्मश्री डॉ. प्रकाश आमटे व मंदाकिनी आमटे या दांपत्यास प्रा. डॉ. सोमनाथ रोडे यांच्या हस्ते प्रदान करण्यात आला.
यावेळी व्यासपीठावर संस्थेचे अध्यक्ष डॉ. बी. वाय. यादव, उपाध्यक्ष नंदन जगदाळे, जनरल सेक्रेटरी पी. टी. पाटील, सहसचिव ए. पी. देबडवार, खजिनदार जयकुमार शितोळे, कार्यकारिणी सदस्य डॉ. कृष्णा मस्तूद उपस्थित होते.
यावेळी डॉ. प्रकाश आमटे म्हणाले, की देशाचा विकास हा तरुणांवर अवलंबून आहे. भाषण व मार्गदर्शनाऐवजी कार्य करीत आहोत. सातत्याने कर्म करीत राहावे यात समाधान मानले. आदिवासी व कुष्ठरोग्यांची सेवा केली. बाबा आमटे यांच्याकडून ही समाजसेवेची प्रेरणा घेतली. या कार्यात डॉ. मंदाकिनी आमटे यांनी बरोबरीने साथ दिली. भौतिक संसाराबरोबर सामाजिक, आरोग्य सेवा केली आहे. सूत्रसंचालन डॉ. पी. ए. पाटील व प्रा. माधुरी शिंदे यांनी केले. प्राचार्य डॉ. व्ही. पी. शिखरे यांनी आभार मानले.
