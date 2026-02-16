पापरी येथील स्वयंभू महादेवाचे तीन लाख भाविकांनी घेतले दर्शन
पापारीच्या महादेवाचे तीन लाख भाविकांनी घेतले दर्शन
पिण्यासाठी पाणी नसल्याने भाविकांची गैरसोय; शासनाने निधी देण्याची मागणी
मोहोळ, ता. १६ ः पापरी (ता. मोहोळ) येथील स्वयंभू महादेवाचे शिवरात्रीदिवशी सुमारे तीन लाख भाविकांनी दर्शन घेतले. मंदिरावर सोयी सुविधांचा अभाव असल्याने एवढ्या मोठ्या संख्येने येणाऱ्या भाविकांसाठी पिण्याच्या पाण्याची अडचण आहे. पाणी उपलब्ध आहे, मात्र पाणी साठविण्यासाठीची टाकी नसल्याने मोठी अडचण होत आहे. लोकप्रतिनिधींनी इकडे लक्ष देऊन टाकीची व्यवस्था करावी, अशी मागणी गावकऱ्यांमधून तसेच भाविकांमधून होत आहे.
सोलापूर-पुणे राष्ट्रीय महामार्गावरील देवडी फाट्यापासून दोन किलोमीटर तर मोहोळ-पंढरपूर-आळंदी या पालखी मार्गावरील पेनूर फाट्यापासून सुमारे नऊ किलोमीटर अंतरावर हे माळरानावर वसलेले स्वयंभू महादेव मंदिर आहे. या मंदिरातील महादेवाची पिंड ही जमिनीतून आपोआप उगम पावलेली आहे, त्यामुळे याला स्वयंभू महादेव असे म्हटले जाते. हे मंदिर सध्या तीर्थक्षेत्र विकास आराखड्याच्या ‘क’ वर्गात समाविष्ट आहे. ‘क’ वर्गात समाविष्ट असल्याने फारसा निधी उपलब्ध होत नाही, जो होतो तो तोकडा, त्यामुळे काही महत्त्वाची कामे निधी अभावी पूर्णत्वास जात नाहीत.
प्रत्येक पंधरा दिवसांच्या व महिन्याच्या एकादशीला पंढरपूरला जाणारे भाविक या ठिकाणी मुक्कामी थांबतात, तर पंढरपूरच्या वारीसाठी विदर्भ मराठवाड्यातून दिंड्या पालख्या पंढरपूरला जाताना व येताना या ठिकाणी मुक्कामी थांबतात. श्रावणात पूर्ण महिना मोठी गर्दी असते. शिवरात्रीच्या अगोदर आठवडाभर धार्मिक सप्ताहाचे आयोजन केले जाते. चालू वर्षी भाविकांच्या गर्दीने गेल्या २६ वर्षांचे रेकॉर्ड मोडल्याने या सर्व भाविकांना पिण्यासाठी पाणी साठविण्याची टाकीची अत्यंत गरज आहे. ती पूर्ण करावी अशी मागणी भाविकांतून होत आहे.
- पापरीच्या महादेव मंदिरावर वरचेवर गर्दी वाढती आहे. मंदिरावर बोअरच्या माध्यमातून पाणी उपलब्ध आहे. लाईट कधी जाते कधी येते याचा भरोसा नाही त्यामुळे अडचण होते. लाइट असताना जरी पाण्याची टाकी भरून ठेवली तरी अडचण येणार नाही. त्यासाठी कसल्याही परिस्थितीत टाकीची आवश्यकता आहे. तसेच येणाऱ्या भाविकांना थांबण्यासाठी भक्त निवासाची ही गरज आहे.
समाधान भोसले, भाविक, पापरी
