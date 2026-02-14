अकलूजच्या कृषी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी झाली कृषी अधिकारी
पल्लवी कोळी
पल्लवी कोळीचे ‘एमपीएससी’त यश
अकलूज : येथील रत्नाई कृषी महाविद्यालयाची विद्यार्थिनी पल्लवी सुभाष कोळी हिने एमपीएससी परीक्षेत पहिल्याच प्रयत्नात यश मिळवित कृषी अधिकारी पदाला गवसणी घातली आहे. महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगामार्फत घेण्यात आलेल्या कृषी सेवा २०२४ या परीक्षेत पूर्व, मुख्य व मुलाखत असे तीनही टप्पे यशस्वीरित्या पार केले. पल्लवीचे प्राथमिक व माध्यमिक शिक्षण पंढरपूर येथे तर उच्च माध्यमिक शिक्षण शारदाबाई पवार संकुल बारामती येथे झाले. तिने अकलूज शिक्षण प्रसारक मंडळ संचलित रत्नाई कृषी महाविद्यालयातून बीएससी ॲग्री ही पदवी संपादन केली आहे. पल्लवीने पहिल्याच प्रयत्नात मिळवलेल्या यशाबद्दल शिक्षण प्रसारक मंडळाचे मार्गदर्शक संचालक जयसिंह मोहिते-पाटील, अध्यक्ष संग्रामसिंह मोहिते-पाटील, संचालिका स्वरूपाराणी मोहिते-पाटील यांनी तिचा सन्मान केला.
