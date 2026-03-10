पंढरपुरात पंचायत समितीचा सस्पेन्स कायम
सभापतिपदाचा पेच; दोन्ही गटांकडे समसमान ताकद
भाजप अन् विरोधी गटाला प्रत्येकी ८ जागा; ऐनवेळी कुणाची युती? याकडे लक्ष
भारत नागणे : सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. १० : पंढरपूर पंचायत समितीच्या सभापती व उपसभापती पदाची निवड गुरुवारी (ता. १२) होणार असून, सध्या सत्तेचा तिढा निर्माण झाला आहे. पंचायत समितीच्या एकूण १६ जागांपैकी भाजपला ८ तर विरोधी गटाला ८ जागा मिळाल्याने सभापतिपदाच्या निवडीबाबत उत्सुकता वाढली आहे. दोन्ही गटांकडून अद्याप अधिकृत भूमिका जाहीर करण्यात आलेली नसल्याने राजकीय घडामोडींना वेग आला आहे.
गेल्या अनेक वर्षांपासून पंचायत समितीवर परिचारक (भाजप) गटाची सत्ता आहे. मात्र नुकत्याच झालेल्या जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत आमदार अभिजित पाटील आणि भगीरथ भालके यांनी एकत्र येत परिचारक गटासमोर कडवे आव्हान उभे केले. या आघाडीला ८ जागांवर यश मिळाल्याने पंचायत समितीत सत्तासमीकरण बदलले आहे.
दोन्ही गटांकडे समान संख्याबळ असल्याने सभापतिपदाची माळ कोणाच्या गळ्यात पडणार, याकडे सर्वांचे लक्ष लागले आहे. दरम्यान, परिचारक गट आणि आमदार अभिजित पाटील यांच्यात ऐनवेळी समझोता होण्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात सुरू आहे. तसे झाल्यास खर्डी गटातून विजयी झालेले भाजपचे शुभम आगावणे यांचे नाव सभापतिपदासाठी पुढे येऊ शकते.
दरम्यान, राष्ट्रवादीने भाजपसोबत युती करावी, असे स्पष्ट निर्देश वरिष्ठ पातळीवरून दिल्याची माहिती आहे. असे झाले तर परिचारक - आमदार पाटील एकत्र येण्याची शक्यता आहे. दुसरीकडे, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे जिल्हाध्यक्ष वसंतराव देशमुख यांच्याकडूनही परिचारक गटाशी संपर्क साधला जात असल्याचे सांगितले जाते. भगीरथ भालके यांच्याही हालचालींवर राजकीय वर्तुळाचे लक्ष आहे. त्यामुळे ऐनवेळी कोणता गट कोणासोबत जाणार, याबाबत उत्सुकता वाढली आहे.
पंचायत समितीतील पक्षीय बलाबल
भारतीय जनता पक्ष : ८
राष्ट्रवादी काँग्रेस : ६
राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष : १
तीर्थक्षेत्र विकास आघाडी (भालके गट) : १
