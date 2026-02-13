फॅबटेक पाॅलिटेक्निक विद्यार्थ्यांची जलशुद्धीकरण केंद्र आणि रेल्वे स्टेशनला भेट
पंढरपूर : येथील जलशुद्धीकरण केंद्राच्या भेटीप्रसंगी सांगोला फॅबटेक कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक महाविद्यालयाचे विद्यार्थी यावेळी उपस्थित शिक्षक.
फॅबटेक पॉलिटेक्निक विद्यार्थ्यांची
पंढरपूरच्या जलशुद्धीकरण केंद्राला भेट
सांगोला, ता. १३ : फॅबटेक कॉलेज ऑफ पॉलिटेक्निक महाविद्यालय व सांगोला महाविद्यालयात इंजिनिअरिंग विभागात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांनी पंढरपूर येथील जलशुद्धीकरण केंद्र अन् रेल्वे स्टेशनला भेट देऊन तेथील माहिती जाणून घेतली असल्याची माहिती प्राचार्य तानाजी बुरुंगले यांनी दिली.
द्वितीय वर्षातील विद्यार्थ्यांसाठी बुधवारी (ता. ११) भेटीचे आयोजन करण्यात आले होते. या भेटीमध्ये विद्यार्थ्यांनी वॉटर ट्रीटमेंट प्लांट, पाण्याचे शुद्धीकरणाचे टप्पे स्क्रीनिंग, कोग्युलेशन, सेडिमेंटेशन, फिल्ट्रेशन आणि निर्जंतुकीकरण यांची प्रत्यक्ष माहिती घेतली. तसेच विविध टाक्या, पंप, व्हॉल्व्ह आणि कंट्रोल सिस्टमचे काम समजले. पाण्याच्या गुणवत्तेची तपासणी आणि लॅब प्रक्रियेबद्दल ज्ञान मिळाले. पाणीपुरवठा व्यवस्थापन व देखभाल याची कल्पना विद्यार्थ्यांना आली.
याशिवाय पंढरपूर येथील रेल्वे स्टेशनमध्ये जाऊन प्लॅटफॉर्मची रचना, ट्रॅक स्ट्रक्चर आणि ड्रेनेज सिस्टमचे पाहणी, मस्टेशन प्लॅनिंग, प्रवासी सुविधा आणि सुरक्षा उपायांची माहिती जाणून घेतली. यादरम्यान सिग्नलिंग व ट्रॅफिक मॅनेजमेंटची मूलभूत माहितीही विद्यार्थ्यांना देण्यात आली. ही भेट यशस्वी करण्यासाठी पॉलिटेक्निक महाविद्यालयातील सिव्हिल इंजिनिअरिंग विभागाचे विभागप्रमुख प्रा. श्याम कोळेकरसह विभागातील शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांनी परिश्रम घेतले.
