पाचगणी : पाचगणीच्या ''टेबल लँड''ला मिळाला स्वच्छतेचा श्वास; रोटरॅक्ट क्लब आणि हिलदारीच्या पुढाकारातून २५० किलो कचरा संकलित!
पाचगणीचे टेबललॅंड चकाचक
हिलदारी संस्था, विद्यानिकेतन हायस्कूल, पालिकेचा उपक्रम; २५० किलो कचरा जमा
पाचगणी, ता. २३ : येथील टेबललँड परिसराला स्वच्छ आणि देखणे बनवण्यासाठी रोटरॅक्ट क्लब पाचगणी आणि हिलदारी संस्थेच्या वतीने विशेष स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली. विद्यानिकेतन हायस्कूल आणि पालिकेच्या वतीने राबवलेल्या या मोहिमेत अवघ्या काही तासांत सुमारे २५० किलो कचरा गोळा करून परिसर चकाचक करण्यात आला.
बटरफ्लाय गार्डन ते टेबललँड परिसरात काल स्वच्छतेचा जागर करण्यात आला. काल सकाळी या मोहिमेचा प्रारंभ झाला. बटरफ्लाय गार्डन ते टेबललँड या मुख्य पर्यटन मार्गावर ही मोहीम राबवण्यात आली. रस्त्याच्या दुतर्फा आणि डोंगरकपारीत पर्यटकांकडून टाकला जाणारा कचरा वेचण्यासाठी ४० स्वयंसेवक सरसावले होते. यामध्ये प्लॅस्टिक बाटल्या, काचेचे तुकडे, जुने कापड आणि थर्माकोलचा मोठ्या प्रमाणावर समावेश होता. संकलित झालेला २२ पोती कचरा पालिकेच्या कचरा व्यवस्थापन केंद्राकडे सुपूर्त करण्यात आला आहे.
लोकसहभागातून स्वच्छतेचा निर्धार या वेळी करण्यात आला. ‘पर्यावरणाचे संरक्षण करणे ही केवळ प्रशासनाचीच नव्हे, तर प्रत्येक नागरिकाची जबाबदारी आहे,’ असा संदेश या मोहिमेद्वारे देण्यात आला.
या मोहिमेसाठी रोटरॅक्ट क्लबचे विरेन माने, विराज बिरामणे, अमेय भिलारे, अबोली कासुर्डे, स्वदेश परदेशी, तोसीफ अत्तार, ओंकार भगत, स्मृतिका कारंजकर व योगेश गायकवाड यांनी परिश्रम घेतले. ‘हिलदारी’चे डॉ. मुकेश कुळकर्णी, दीपक मदने, गणेश शेंडगे, दीपाली धनवडे, अस्मिता कासुर्डे, प्राजक्ता बोडरे व निखिल खरात यांनी मोलाचे योगदान दिले.
पाचगणी : स्वच्छता करताना हिलदारी स्वयंसेवक व रोटरी सदस्य. (रविकांत बेलोशे; सकाळ छायाचित्रसेवा)
