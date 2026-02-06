पाचगणी : स्वच्छतादूतांच्या सुरक्षिततेतूनच घडेल आरोग्यसंपन्न समाज: डॉ. मंजूताई हुंडेकर ; पाचगणी पालिकेत ‘प्रोजेक्ट सेफ’ अंतर्गत सुरक्षा गणवेशांचे वाटप
स्वच्छतादूतांची सुरक्षितताही महत्त्वाची
डॉ. मंजू हुंडेकर; पाचगणी पालिकेत स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना गणवेश वितरण
पाचगणी, ता. ६ : शहराला स्वच्छ आणि सुंदर ठेवण्यासाठी अहोरात्र मेहनत घेणारे स्वच्छतादूत हे समाजाचे खरे आरोग्यरक्षक आहेत. त्यांच्या अविरत श्रमामुळेच नागरिकांचे आरोग्य निरोगी राहते. मात्र, दुसऱ्यांचे आरोग्य जपणारे हे स्वच्छतादूत जोपर्यंत स्वतः सुरक्षित राहात नाहीत, तोपर्यंत समाज खऱ्या अर्थाने निरोगी होऊ शकणार नाही. त्यामुळे या दूतांचे आरोग्य आणि सुरक्षितता जपणे ही काळाची गरज आहे, असे प्रतिपादन महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्थेच्या डॉ. मंजू हुंडेकर यांनी केले.
पाचगणी पालिकेच्या छत्रपती शिवाजी महाराज सभागृहात महर्षी कर्वे स्त्री शिक्षण संस्था व पाचगणी नगरपरिषद यांच्या संयुक्त विद्यमाने एक विशेष कार्यक्रम झाला. पालिका परिक्षेत्रातील ३० स्वच्छता कर्मचाऱ्यांना ‘प्रोजेक्ट सेफ’ अंतर्गत विशेष सुरक्षात्मक गणवेशांचे वितरण करण्यात आले. कामाच्या ठिकाणी होणाऱ्या संभाव्य इजा टाळणे, आरोग्याचे संरक्षण करणे आणि स्वच्छतादूतांना सन्मानाने काम करता यावे, हा या उपक्रमाचा मुख्य उद्देश आहे.
या महत्त्वपूर्ण कार्यक्रमास पाचगणी नगरपरिषदेचे मुख्याधिकारी पंडित पाटील, नगराध्यक्ष दिलीप बगाडे, उपनगराध्यक्ष प्रकाश गोळे आणि आरोग्य सभापती राजश्री सणस यांची प्रमुख उपस्थिती होती, तसेच शहराच्या विकास प्रक्रियेतील सर्व शिलेदार म्हणजेच नगरसेवक शेखर कासुर्डे, राजेंद्र पारठे, नारायण बिरामणे, आकाश बगाडे, महेश खांडके, अमित कांबळे, गणेश कासुर्डे, स्वाती कांबळे, शिल्पा माने, सुप्रिया माने, विमल गोळे, अमृता गोळे, परवीन मेमन आणि माधुरी कासुर्डे यांनी उपस्थित राहून स्वच्छतादूतांचा उत्साह वाढवला.
प्रशासकीय स्तरावरून आरोग्य अधिकारी स्वाती पाटील यांनी सहभाग नोंदवला, तर महर्षी कर्वे संस्थेच्या वतीने विद्या जाधव, अर्चना ताटे, वर्षा बांदल, राहुल अजाणकर आणि ज्योत्स्ना बोराटे या मान्यवरांनी उपक्रम यशस्वी करण्यासाठी विशेष परिश्रम घेतले. या उपक्रमासाठी संस्थेचे अध्यक्ष रवींद्र देव, सचिव डॉ. पी. व्ही. एस. शास्त्री यांचे मार्गदर्शन लाभले. स्वच्छतादूतांच्या सुरक्षिततेसाठी राबविण्यात आलेला हा संवेदनशील उपक्रम सध्या चर्चेचा ठरत आहे.
पाचगणी : कर्मचाऱ्यांना गणवेश वाटप करताना दिलीप बगाडे, पंडित पाटील. समवेत इतर मान्यवर. (रविकांत बेलोशे : सकाळ छायाचित्रसेवा)
