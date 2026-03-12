काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसीलदार यांना निवेदन
पंढरपूर : येथे तहसीलदारांना निवेदन देताना काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संदीप पाटील, शहराध्यक्ष आदित्य फत्तेपूरकर, शेकापचे नेते डॉ. अनिकेत देशमुख आदी.
गॅस सिलिंडरची दरवाढ
रद्द करण्याची मागणी
काँग्रेस कमिटीतर्फे तहसीलदारांना निवेदन
पटवर्धन कुरोली, ता. १२ : केंद्र सरकारने अचानक केलेली गॅस दरवाढ मागे घेण्याबाबत पंढरपूर शहर व तालुका काँग्रेस कमिटीच्या वतीने तहसीलदार श्री. लंगोटे यांना निवेदन देण्यात आले.
केंद्र सरकारने एलपीजी गॅस सिलिंडरच्या दरामध्ये अचानक वाढ करून महागाईत होरपळून निघालेल्या सर्वसामान्य जनतेच्या जखमेवर मीठ चोळण्याचे काम केले आहे. घरगुती गॅस सिलिंडर ६० रुपये तर व्यावसायिक सिलिंडरच्या दरात ११५ रुपये केलेली दरवाढ रद्द करावी. आखाती युद्धामुळे गॅसचा तुटवडा जाणवत आहे. गॅस सिलिंडरसाठी रांगाच्या रांगा लावाव्या लागत आहेत. परंतु, सध्या गॅसचा तुटवडा नाही, हा सरकारचा दावा चुकीचा असून, दरवाढीसोबत गॅस बुकिंगचा कालावधीही वाढविला आहे. गॅसचा प्रचंड तुटवडा निर्माण झाल्याने सर्वसामान्य जनता व हॉटेल व्यावसायिकांना गॅस सिलिंडर उपलब्ध होत नाही. गॅसच्या तुटवड्यामुळे हॉटेल व्यवसाय बंद होत आहेत. आधीच महागाई, त्यात गॅसचा तुटवडा यामुळे राज्यात कठीण परिस्थिती निर्माण झाली आहे. ही दरवाढ अन्यायकारक असून, सरकारने दरवाढ तत्काळ मागे घ्यावी तसेच एलपीजी घरगुती व व्यावसायिक गॅस सिलिंडरचा पुरवठा सुरळीत करून ग्राहकांना सहज उपलब्ध करून द्यावेत, अशी मागणी करण्यात आली.
यावेळी काँग्रेसचे तालुकाध्यक्ष संदीप पाटील, शहराध्यक्ष आदित्य फत्तेपूरकर, शेकापचे नेते डॉ. अनिकेत देशमुख, काँग्रेस तालुका उपाध्यक्ष सादिक मुलाणी, युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष संदीप शिंदे, विकास नागटिळक, विलास रोंगे, संतोष गोंजारी आदी उपस्थित होते.