पंढरपुरात जिल्हा परिषद व पंचायत समितीसाठी आज मतदान; प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज
पंढरपूर : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीसाठी येथील शासकीय धान्य गोदाम येथे निवडणूक साहित्य घेण्यासाठी आलेले कर्मचारी.
३०९ मतदान केंद्रांवर १७०० कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती
जि.प., पं.स. मतदानासाठी प्रशासन सज्ज; शासकीय गोदाम येथून साहित्य वाटप
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. ६ : तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या ८ गट आणि पंचायत समितीच्या १६ गणांसाठी उद्या (ता. ७) मतदान होणार असून, यासाठी तालुक्यातील ३०९ मतदान केंद्रांवर मतदान प्रक्रिया पार पडणार आहे. निवडणुकीच्या अनुषंगाने सर्व प्रशासकीय तयारी पूर्ण करण्यात आली असून, आज (शुक्रवारी) सकाळीच मतदान यंत्रांसह आवश्यक साहित्य एसटी बसने मतदान केंद्रांकडे रवाना करण्यात आले.
उद्या (शनिवारी) सकाळी ७.३० ते सायंकाळी ५.३० या वेळेत मतदान होणार आहे. मतदान प्रक्रिया निष्पक्ष व निर्भय वातावरणात पार पाडण्यासाठी तालुक्यात ५०० हून अधिक पोलिसांचा चोख बंदोबस्त तैनात करण्यात आला आहे.
शासकीय धान्य गोदाम येथून मतदान साहित्याचे वाटप करण्यात आले. मतदान कर्मचारी व साहित्य पोचवण्यासाठी ४२ एसटी बसगाड्या, तर क्षेत्रीय अधिकाऱ्यांसाठी ३२ वाहनांची व्यवस्था करण्यात आली आहे. निवडणुकीसाठी १,७०० कर्मचारी व अधिकाऱ्यांची नेमणूक करण्यात आली असून, मतदान प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्यासाठी ३२ क्षेत्रीय अधिकारी नियुक्त करण्यात आले आहेत.
तालुक्यातील ३०९ मतदान केंद्रांवर ३०९ कंट्रोल युनिट व ४०८ बॅलेट युनिट वापरण्यात येणार आहेत. तांत्रिक बिघाडाच्या प्रसंगी तत्काळ वापरासाठी ६४ कंट्रोल युनिट व ११६ बॅलेट युनिट राखीव ठेवण्यात आले आहेत. तसेच ३६७ जणांची राखीव टीम सज्ज ठेवण्यात आली आहे.
मतदान सुरू होण्यापूर्वी उमेदवार प्रतिनिधींच्या उपस्थितीत ईव्हीएमद्वारे मॉकपोल (चाचणी मतदान) घेण्यात येणार असल्याची माहिती निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन इथापे व सहायक निवडणूक निर्णय अधिकारी सचिन लंगोटे यांनी दिली.
संवेदनशील केंद्रांवर विशेष लक्ष
पंढरपूर तालुक्यातील कासेगाव येथील निकमवस्ती मतदान केंद्र संवेदनशील घोषित करण्यात आले असून, येथे अतिरिक्त पोलिस बंदोबस्त ठेवण्यात आला आहे. तसेच वाखरी व भाळवणी येथे आदर्श व महिलांसाठी विशेष मतदान केंद्रांची व्यवस्था करण्यात आल्याने मतदारांमध्ये उत्साहाचे वातावरण आहे.