पंढरपुरात प्रचाराच्या तोफा थंडावल्या; वैयक्तिक गाठीभेटी वर भर
लोगो : पंढरपूर तालुका
प्रचाराची सांगता; आता प्रतिष्ठेच्या लढतींकडे लक्ष
अखेरच्या तासांत उमेदवार अन् कार्यकर्त्यांनी दिला मतदारांच्या वैयक्तिक गाठीभेटींवर भर
भारत नागणे : सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. ५ : तालुक्यातील जिल्हा परिषदेच्या आठ गट व पंचायत समितीच्या १६ गणांसाठी सुरू असलेल्या निवडणुकीच्या जाहीर प्रचाराच्या तोफा आज (गुरुवारी) सायंकाळी साडेपाच वाजता थंडावल्या. शनिवारी (ता. ७) मतदान प्रक्रिया पार पडणार असून, प्रत्यक्ष मतदानासाठी अवघे काही तास शिल्लक राहिल्याने उमेदवारांनी वैयक्तिक गाठीभेटींवर भर दिला आहे.
यंदा प्रथमच पंढरपूर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीत मोठी चुरस निर्माण झाली आहे. भाजपचे नेते प्रशांत परिचारक, कल्याणराव काळे तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे आमदार अभिजित पाटील व भगीरथ भालके यांची प्रतिष्ठा या निवडणुकीत पणाला लागली आहे. ऐनवेळी आमदार पाटील- भालके एकत्र आल्याने राजकीय समीकरणे बदलली, तर दुसरीकडे परिचारक- काळे- पाटील हे प्रथमच एकत्र आल्याने भाजपच्या गोटात उत्साहाचे वातावरण आहे.
गेल्या आठ दिवसांत भाजप, राष्ट्रवादी काँग्रेस, शिवसेना, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, वंचित बहुजन आघाडी तसेच अपक्ष उमेदवारांनी सभा, पदयात्रा, गावभेट दौरे, घोंगडी बैठका यांच्या माध्यमातून जोरदार प्रचार केला. वैयक्तिक भेटीगाठी घेत मतदारांना मतदानाचे आवाहन करण्यात आले.
प्रचारादरम्यान पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी कासेगाव, वाडीकुरोली, भोसे, करकंब व तुंगत येथे जाहीर सभा घेऊन भाजप उमेदवारांच्या समर्थनार्थ भूमिका मांडली. प्रशांत परिचारक, कल्याणराव काळे, युवराज पाटील व गणेश पाटील यांनीही गावोगावी सभा घेत प्रचार केला. आमदार अभिजित पाटील यांनी प्रत्येक गटात जाहीर सभा घेऊन राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे आवाहन केले, तर भगीरथ भालके यांनीही काही ठिकाणी प्रचारसभा घेतल्या.
आज प्रचाराचा अखेरचा दिवस असल्याने सकाळपासून संध्याकाळपर्यंत उमेदवार व कार्यकर्ते गावोगावी, घरोघरी जाऊन मतदारांशी थेट संपर्क साधताना दिसून आले. या निवडणुकीतून परिचारक, काळे, आमदार अभिजित पाटील व भगीरथ भालके यांची राजकीय ताकद स्पष्ट होणार असल्याचे चित्र आहे.
दरम्यान, गोपाळपूर जिल्हा परिषद गटात भाजपच्या उमेदवार दुर्गा अंकुशराव यांच्या विरोधात अपक्ष उमेदवारांनी अंतिम टप्प्यात जोरदार प्रचार केल्याने अपक्षांचा प्रभाव किती राहणार, याकडेही लक्ष वेधले गेले आहे.
चौकट
कासेगाव, वाखरीच्या लढतीकडे लक्ष
तालुक्यातील हायव्होल्टेज मानल्या जाणाऱ्या वाखरी गटात भाजपच्या उमेदवार मोनिका समाधान काळे यांना रोखण्यासाठी भालके- आमदार पाटील आघाडी सक्रिय असली, तरी काही ठिकाणी भालके- पाटील समर्थक भाजप उमेदवारांच्या प्रचारात दिसून येत आहेत. कासेगाव गटात भगीरथ भालके यांनी बंधू व्यंकट भालके यांना उमेदवारी देत शरद पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वसंतराव देशमुख यांनी दिलेल्या उमेदवाराविरोधात बंड पुकारले. तालुक्यात भालके- पाटील यांची आघाडी असली तरी कासेगाव गटात आमदार अभिजित पाटील यांनी भालकेंना साथ न देता राष्ट्रवादी काँग्रेस व शरद पवार पक्षाच्या अधिकृत उमेदवारांना पाठिंबा देण्याचे जाहीर सभेत आवाहन केले आहे. त्यामुळे शेवटपर्यंत कार्यकर्त्यांमध्ये संभ्रमाचे वातावरण दिसून आले.
