पंढरपुरात मुलभूत प्रश्नांना बगल; नेत्यांचे ऊसाचे गुर्हाळ सुरूच

मूलभूत प्रश्नांना बगल; नेत्यांचे उसाचे गुऱ्हाळ सुरूच
भाजप अन् महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. २ : पंढरपूर तालुक्यांमध्ये जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचा प्रचार शिगेला पोचला आहे. भाजप आणि विरोधी महाविकास आघाडीच्या नेत्यांकडून एकमेकांवर आरोप प्रत्यारोप केले जात आहेत. दरम्यान प्रचार सभांमधून ग्रामीण भागातील मूलभूत प्रश्नांना सोईस्करपणे बगल देऊन साखर कारखाना आणि ऊसदराच्या प्रश्नावरच निवडणुकीत प्रचार केला जात आहे.
मूलभूत आणि विकासाच्या प्रश्नांवर प्रचार होत नसल्याने मतदारांमधूनही काहीशी नाराजी व्यक्त केली जात आहे.
पंढरपूर तालुक्यामध्ये आठ जिल्हा परिषद व १६ पंचायत समिती गणातील उमेदवारांनी जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. भाजपकडून माजी आमदार प्रशांत परिचारक, आमदार समाधान आवताडे, कल्याणराव काळे, युवराज पाटील आदी गावोगावी जाऊन प्रचार करत आहेत. भाजपच्या नेत्यांकडून लाडकी बहीण योजना, शेतकरी सन्मान निधी योजना, ऊसदर आदी मुद्द्यांवर भर दिला जात आहे. तर महाविकास आघाडीचे नेते आमदार अभिजित पाटील, भगीरथ भालके यांनीही प्रचाराचा धडाका सुरू केला आहे. भालके - आमदार पाटील यांच्याकडून घराणेशाही आणि भाजपविरोधात प्रचार केला जात आहे. पालकमंत्र्यांवर टीका केली जात आहे. याबरोबरच ऊस दराचा मुद्दाही मांडला जात आहे.
ही निवडणूक ग्रामीण भागाच्या विकासासाठी लढवली जाते. मात्र, दोन्ही आघाडीच्या नेत्यांकडून ना मूलभूत प्रश्नांवर बोलले जाते, ना विकासाचे मुद्दे मांडले जातात. केवळ एकमेकांवर आरोप-प्रत्यारोप करून मतदारांची दिशाभूल केली जात असल्याचे चित्र दिसून येत आहे. प्रत्येक निवडणुकीमध्ये तालुक्यामध्ये विठ्ठल परिवार आणि परिचारक गटामध्ये दुरंगी लढत व्हायची. यावेळी मात्र विठ्ठल परिवारातील नेत्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर फाटाफूट झाली आहे. त्यावरूनही प्रचारामध्ये एकमेकांवर चिखलफेक केली जात आहे. तर भालके आणि आमदार पाटील यांचेही अनेक ठिकाणी आमने-सामने उमेदवार आले आहेत. ऐनवेळी एकत्रित आल्याने भालके - पाटील यांचीही गोची झाली आहे.
एकतर्फी निवडणूक होईल अशी स्थिती असलेल्या गोपाळपूर गटात अपक्षांनी प्रचार सुरू केला आहे. त्यामुळे येथे चुरस दिसू लागली आहे. प्रचाराच्या निमित्ताने पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांनी वाडीकुरोली, भोसे, कासेगाव या तीन जिल्हा परिषद गटामध्ये सभा घेवून भाजप कार्यकर्त्यांमध्ये जोश निर्माण करण्याचा प्रयत्न केला आहे. तर राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाकडून उद्या प्रदेशाध्यक्ष शशिकांत शिंदे व माढ्याचे खासदार धैर्यशील मोहिते पाटील यांच्या सभांचे आयोजन केले आहे.
भाजपकडून निवडणूक प्रतिष्ठेची
यंदाची निवडणूक भाजपने अत्यंत प्रतिष्ठेची केली आहे. निवडणुकीत कोणताही धोका होऊ नये म्हणून प्रशांत परिचारक, कल्याणराव काळे यांनी गांभीर्याने ही निवडणूक हातात घेतली आहे. तर विरोधी आमदार अभिजित पाटील, भगीरथ भालके यांनीही एकमेकांच्या हातात हात घालून जोरदार प्रचार सुरू केला आहे. याबरोबरच शिवसेनेच्या उमेदवारांनी वैयक्तिक गाठीभेटींवर भर दिला आहे. या निवडणुकीमध्ये पक्षाच्या उमेदवारांबरोबरच अपक्षांनीही प्रचारात मुसंडी मारली आहे.
