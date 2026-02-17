पंढरपुरात वाळूचोरी विरोधात महसूल विभागाची मोठी कारवाई; वाळू वाहतूकीचे 22 तराफे नष्ट

UPR26B07488
पंढरपूर : चंद्रभागेतील अवैध वाळू उपशाविरोधी कारवाईत सहभागी झालेले महसूल विभागातील अधिकारी व कर्मचारी.
---
पंढरपुरात वाळूचोरी विरोधात
‘महसूल’ची मोठी कारवाई
वाळू वाहतुकीसाठी थर्माकोलचे २२ तराफे नष्ट
सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. १७ : पंढरपूर येथील चंद्रभागा नदी पात्रातून सुरू असलेल्या अवैध वाळू चोरीविरोधात महसूल विभागाने मंगळवारी (ता. १७) मोठी कारवाई केली. पंढरपूर आणि भटुंबरे परिसरात छापे टाकून सुमारे २२ थर्माकोलचे तराफे जाळून नष्ट करण्यात आले.
मागील काही दिवसांपासून नदीपात्रातून मोठ्या प्रमाणात वाळू चोरी होत असल्याची माहिती महसूल विभागाला मिळाली होती. त्यानुसार प्रांताधिकारी सचिन इथापे व तहसीलदार सचिन लंगोटे यांच्या मार्गदर्शनाखाली वाळू चोरीविरोधी पथकाने दोन्ही ठिकाणी अचानक छापे टाकत कारवाई केली. अवैध वाळू वाहतुकीसाठी वापरले जाणारे तराफे नष्ट करून वाळू चोरट्यांना मोठा धक्का दिला.
या कारवाईत पंढरपूरचे मंडल अधिकारी विजय शिवशरण, बाळासाहेब कदम, रिंगण चव्हाण यांच्यासह ग्राम महसूल अधिकारी व कर्मचारी अमर पाटील, प्रमोद खंडागळे, महेशकुमार सावंत, संजय खंडागळे, गणेश पिसे, किरण बाडीवाले, विराज लोटेकर, सुमीत जाधव, पियुष भोसले, संदीप शिनगारे, आनंद सोनवणे, रविकिरण लोखंडे, नागनाथ खांडेकर, राहुल घुटाळ, रामदास खंदारे, गणेश तांमोर, विवेक चव्हाण, नवनाथ मोरे, अब्दुलसलीम चांदकोटे, मंगेश बनसोडे आदी सहभागी झाले होते.
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.