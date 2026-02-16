पंढरपूर- माझा प्रभाग - माझे व्हीजन
‘चला उद्योग सुरू करूया’ उपक्रम हाती घेणार
प्रभाग क्रमांक १७ हा सोलापूर जिल्ह्यातील रोल मॉडेल म्हणून ओळखला जाईल, अशी कामे करायची आहेत. माझ्या प्रभागात मजूर, कष्टकरी, सुशिक्षित बेरोजगारांची संख्या अधिक आहे. येथील महिला आणि बेरोजगार तरुणांच्या हाताला काम देण्यासाठी लवकरच ‘चला उद्योग सुरू करूया’ असा उपक्रम होती घेणार आहे. विशेषतः प्रभागातील चुडे व्यवसायाला यातून अधिक गती देण्याचा माझा प्रयत्न राहणार आहे.
प्रभागामध्ये स्वच्छ पाणी, रस्ते, दिवाबत्ती या प्रमुख सोयीसुविधांबरोबरच प्रभागातील नागरिकांचे आरोग्य चांगले राहावे यासाठी प्राधान्य दिले जाईल. प्रभागात स्वतंत्रपणे स्वखर्चातून मोफत रुग्णालय सुरू करण्यात येणार आहे. तशी तयारी देखील सुरू केली आहे. त्याची तयारी म्हणून प्रभागातील नागरिकांसाठी दोन रुग्णवाहिका उपलब्ध करून देण्यात आल्या आहेत. लहान मुलांसाठी बाग, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी नाना-नानी पार्क, महिलांसाठी स्वच्छतागृह ही कामे प्राधान्याने केली जाणार आहेत. याशिवाय स्पर्धा परीक्षांचा अभ्यास करणाऱ्या विद्यार्थ्यांसाठी स्वतंत्रपणे अभ्यासिका देखील सुरू करण्याचा मानस आहे. प्रभागातील प्रत्येक घरासमोर एक झाड लावण्याचा संकल्प केला आहे. त्यातून ऑक्सिजन पार्कही तयार केला जाणार आहे. शिवाय बोटॅनिकल गार्डनची उभारणी केली जाणार. येत्या दीड वर्षभरात ही सर्व कामे मार्गे लावण्याच्या दृष्टीने माझे प्रयत्न सुरू आहेत.
- माधुरी दिलीप धोत्रे, नगरसेविका, पंढरपूर
विठ्ठल मंदिर परिसरात पायाभूत सुविधा निर्माण करणार
महाराष्ट्राचे आराध्यदैवत असलेले विठ्ठल मंदिर व परिसराचा माझा प्रभाग क्रमांक सातमध्ये समावेश आहे. विठ्ठल दर्शनासाठी येणारे भाविक आणि स्थानिक नागरिकांच्या हिताचा विचार करून पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याचा माझा प्रयत्न राहणार आहे. मंदिर परिसरात विशेषतः महिलांसाठी स्वच्छतागृहे उभारण्याला सर्वांत आधी प्राधान्य देणार आहे. शिवाय भाविकांना स्वच्छ पाणी उपलब्ध करून देण्यासाठी आरओ प्लँट सुरू केले जाणार आहेत.
प्रभागातील छत्रपती संभाजी महाराज यांचा पूर्णाकृती पुतळा आणि स्मारक उभारण्याला प्राधान्य दिले जाईल. माझ्या प्रभागात इंदिरा गांधी भाजी मंडई आहे. ही मंडई जुनी झाली आहे. येथे पार्किंगसह सुसज्ज अशी नवीन भाजी मंडई उभारण्यासाठी मी आग्रही आहे. प्रभागातील प्रत्येक इमारतीवर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग प्रणाली उभारण्यासाठी माझे प्रयत्न सुरू आहेत. येत्या काही दिवसांमध्ये प्रत्यक्ष कामाला सुरवात देखील केली जाणार आहे. याशिवाय प्रभागातील लहान मुलांसाठी बाग तर ज्येष्ठ नागरिकांसाठी ‘गप्पा कट्टा’ सुरू करण्याचा मानस आहे.
- वासुदेव बडवे, नगरसेवक, पंढरपूर
