शेतीच्या वादावरून झालेल्या खून प्रकरणी एकास जन्मठेप
खूनप्रकरणी एकास जन्मठेप
पंढरपूर तालुक्यातील बाबूळगाव येथील घटना
पंढरपूर, ता. २३ : शेतातील बांधाच्या किरकोळ वादातून बाबूळगाव (ता. पंढरपूर) येथील हरी पवार यांचा खून केल्याप्रकरणी आरोपी लाला बबन शिंदे यास येथील जिल्हा व सत्र न्यायालयाचे न्यायाधीश ओंकार देशमुख यांनी जन्मठेपेची शिक्षा सुनावली आहे.
आरोपी लाला शिंदे व मृत हरी पवार यांच्यामध्ये अनेक वर्षांपासून शेतीच्या बांधावरून वाद सुरू होता. यादरम्यान किरकोळ भांडणे व हाणामाऱ्याचे प्रकारही झाले होते. याबाबत एकमेकांवर पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्यात तक्रारी दाखल होत्या. दरम्यान ४ सप्टेंबर २०२० रोजी पुन्हा लाला शिंदे व हरी पवार यांच्यामध्ये जोरदार भांडण झाले. त्यानंतर हरी पवार व त्यांचा मुलगा सतीश पवार हे दोघे पोलिसात तक्रार दाखल करण्यासाठी दुचाकीवरून पंढरपूरकडे निघाले असता आरोपीने पाठीमागून येऊन हरी पवार यांची गाडी अडवून त्यांच्यावर कोयत्याने वार करून गंभीर जखमी केले. यामध्ये हरी पवार यांचा जागीच मृत्यू झाला तर मुलगा सतीश पवार गंभीर जखमी झाला होता.
याप्रकरणी आरोपी लाला पवार यांच्यावर पंढरपूर तालुका पोलिस ठाण्यामध्ये खुनाचा गुन्हा दाखल करण्यात आला होता. पोलिसांनी आरोपी विरोधात न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले होते. न्यायालयाने १२ साक्षीदारांची साक्ष घेतली. यामध्ये फिर्यादीच्या वकिलांचा युक्तिवाद ग्राह्य धरून न्यायालयाने आरोपी लाला शिंदे याला सक्त मजुरी व पंधरा हजार रुपयांचा दंड अशी शिक्षा सुनावली आहे. यात सरकार पक्षातर्फे ॲड. सारंग वांगीकर यांनी काम पाहिले.
