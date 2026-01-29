पंढरपूर नगर पालिका विषय समिती सभापतींची निवड समित्यांवर परिचारक गटाचे वर्चस्व
पंढरपूर पालिका विषय समित्यांवर परिचारक गटाचे वर्चस्व
पंढरपूर, ता. २९ ः पंढरपूर नगरपालिका विषय समिती सभापती व स्थायी समिती सदस्यांची निवड करण्यात आली. यामध्ये परिचारक गटाचे समित्यांवर वर्चस्व राहिले आहे. तीर्थक्षत्र विकास आघाडीच्या नगरसेविका माधुरी धोत्रे यांना स्थायी समितीचे सदस्यपद देण्यात आले आहे.
नगरपालिकेच्या सभागृहात बुधवारी (ता. २८) पीठासन अधिकारी तथा मुख्याधिकारी महेश रोकडे यांच्या उपस्थितीमध्ये विषय समित्यांच्या सभापतिपदाच्या निवडी करण्यात आली. यामध्ये संख्याबळानुसार भाजप आणि पंढरपूर मंगळवेढा शहर विकास आघाडीच्या सदस्यांची सभापतीपदी निवड करण्यात आली.
यामध्ये उपनगराध्यक्ष महादेव धोत्रे (नियोजन व विकास समिती), प्रदीप पवार(बांधकाम समिती), अमोल डोके( पाणी पुरवठा समिती), सुजितकुमार सर्वगोड ( आरोग्य समिती), मनीषा देशपांडे ( शिक्षण समिती), प्रियांका तारापूरकर( महिला व बालकल्याण समिती) तर अनिता ढवळे यांना याच समितीचे उपसभापती पद देण्यात आले आहे. तसेच स्थायी समितीच्या सदस्यपदी परिचारक गटाचे लक्ष्मण शिरसट,अॅड.सुनील वाळूजकर तर तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीच्या माधुरी धोत्रे यांची निवड करण्यात आली आहे.
सभेला नगराध्यक्षा प्रणिता भालके, तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचे गटनेते नागेश भोसले, भाजपचे गटनेते वासुदेव बडवे, पंढरपूर मंगळवेढा विकास आघाडीचे गटनेते सुजितकुमार सर्वगोड यांच्यासह सर्व नगरसेवक व अधिकारी उपस्थित होते.
