श्री विठ्ठल रुक्मिणी मंदिरात दहा परिवार देवतांच्या मूर्तींचा प्रतिष्ठापणा
पंढरपूर : विठ्ठल मंदिरात काशीविश्वेश्वर मूर्तीची प्राणप्रतिष्ठापना करताना गहिनीनाथ महाराज औसेकर, ज्ञानेश्वर महाराज जळगावकर, शकुंतला नडगिरे व ब्रह्मवृंद.
विठ्ठल मंदिरात दहा परिवार देवतांची भक्तिमय प्राणप्रतिष्ठा
मंत्रोच्चार, यज्ञ अन् विधींसह शास्त्रोक्त सोहळा; जतन-संवर्धन काम अंतिम टप्प्यात
पंढरपूर, ता. ६ : श्री विठ्ठल- रुक्मिणी मंदिरात शुक्रवारी (ता. ६) भक्तिमय वातावरणात व ब्रह्मवृंदांनी केलेल्या मंत्रोपचारामध्ये विविध परिवार देवतांच्या दहा मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा करण्यात आली. यानिमित्त मंदिरात यज्ञ, होम-हवन व विधीपूर्वक धार्मिक सोहळा पार पडला. मंदिर समितीचे सहअध्यक्ष ह.भ.प. गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांच्या हस्ते प्रमुख परिवार देवतांच्या मूर्तींची विधिवत प्रतिष्ठापना करण्यात आली.
विठ्ठल मंदिराच्या जतन व संवर्धनाचे काम सध्या सुरू असून, मंदिर व परिसरातील ३६ परिवार देवतांच्या मूर्तींच्या संवर्धनाचा प्रकल्प हाती घेण्यात आला आहे. या ३६ पैकी दहा परिवार देवतांच्या मूर्तींची प्राणप्रतिष्ठा शुक्रवारी भक्तिभावात पार पडली.
यावेळी सहअध्यक्ष गहिनीनाथ महाराज औसेकर यांनी सांगितले की, शासनामार्फत विठ्ठल मंदिराच्या मुख्य वास्तूसह परिसरातील व बाहेरील परिवार देवतांचे जतन, दुरुस्ती व संवर्धनाचे काम अंतिम टप्प्यात आले आहे. जिथे काम पूर्ण झाले आहे, तेथे स्थापत्य व धार्मिक परंपरेनुसार मूर्तींची विधिवत प्राणप्रतिष्ठा करण्यात येत आहे. ४ ते ६ फेब्रुवारी या तीन दिवसांत संबंधित मूर्तींची पूजा, अभिषेक, होम-हवन, मंत्रोच्चार व अन्य धार्मिक विधी भक्तिभावाने पार पडले.
यावेळी मंदिर समितीच्या सदस्या शकुंतला नडगिरे, ह.भ.प. ज्ञानेश्वर देशमुख (जळगावकर), कार्यकारी अधिकारी राजेंद्र शेळके, लेखाधिकारी मुकेश अनेचा, विभागप्रमुख संजय कोकीळ, अतुल बक्षी, सहायक विभागप्रमुख संदीप कुलकर्णी व प्रसाद दशपुत्रे यांच्यासह भाविक मोठ्या संख्येने उपस्थित होते.
चौकट
‘या’ परिवार देवतांची झाली प्रतिष्ठापना
यामध्ये दक्षिणमुखी गणपती मंदिर, गरुड हनुमंत, श्री रामेश्वर मंदिरावरील शाळुंखा या परिवार देवतांच्या मूर्ती नव्याने विधिवत यज्ञ करून स्थापित करण्यात आल्या. तसेच महानैवेद्य दरवाजा शेजारील शाकंभरी, काशीविश्वेश्वर शेजारील गणपती, काशी विश्वेश्वर, समोरील नंदी, रामेश्वर व समोरील नंदी, लक्ष चौऱ्याऐंशी देवी आदी परिवार देवतांच्या मूर्तींची पुनः प्राणप्रतिष्ठा शास्त्रोक्त पद्धतीने करण्यात आली.
