प्रेमविवाहाच्या वादातून मेव्हण्याकडून तरुणाचा काचेच्या बाटलीने गळ्यावर वार करून खून

सुशील क्षीरसागर
प्रेमविवाहाच्या वादातून मेव्हण्याकडून मेव्हण्याची हत्या
पांगरी येथील हॉटेलमध्ये दारूच्या बाटलीने गळ्यावर वार; जखमीचा उपचारादरम्यान मृत्यू
सकाळ वृत्तसेवा
पांगरी, ता. २९ : बहिणीने केलेल्या प्रेमविवाहाच्या कारणावरून झालेल्या वादातून मेव्हण्याने मेव्हण्यावर काचेच्या फुटलेल्या बाटलीने गळ्यावर वार केला. यात जखमी तरुणाचा उपचारादरम्यान मृत्यू झाला आहे. ही धक्कादायक घटना बुधवारी (ता. २८) रात्री साडेआठच्या सुमारास पांगरी (ता. बार्शी) गावाजवळील हॉटेलवर घडली.
सुशील दिलीप क्षीरसागर (वय २६, रा. अरणगाव, ता. बार्शी) असे खून झालेल्या तरुणाचे नाव आहे. तर ऋषीकेश मरिबा क्षीरसागर (रा. मूळ माणकेश्वर, ता. भूम, हल्ली रा. उक्कडगाव) असे खून करणाऱ्याचे नाव आहे. संशयित ऋषीकेश क्षीरसागर यास बार्शीच्या न्यायमूर्ती बगाडे यांच्या कोर्टात उभे केले असता त्याला तीन दिवसांची पोलिस कोठडी देण्यात आली.
याबाबत वैजिनाथ बंकट क्षीरसागर (वय २६, रा. अरणगाव) यांनी पांगरी पोलिसांत दिलेल्या फिर्यादीत म्हटले आहे की, सुशील दिलीप क्षीरसागर याचे रेश्मा मरिबा क्षीरसागर हिच्यासोबत प्रेमसंबंध होते. या प्रेमसंबंधाला मुलीच्या कुटुंबीयांचा विरोध असतानाही दोघांनी २३ फेब्रुवारी २०२५ रोजी विवाह केला होता. विवाहानंतर दोघेही एकत्र राहात होते व मागील महिन्यापासून कामानिमित्त पुणे येथे वास्तव्यास होते. ते येडेश्वरी देवी येथे नातेवाइकांच्या कार्यक्रमासाठी आले होते. त्यानंतर सुशील हा सासरच्या उक्कडगाव (ता. बार्शी) येथे गेला होता. त्या रात्री आठच्या सुमारास सुशील, पत्नी रेश्मा, रेश्माचा भाऊ ऋषीकेश, त्याची मैत्रीण काजल मिसाळ (रा. पुणे), मामा मच्छिंद्र भीमा चव्हाण असे नातेवाईक पांगरी येथील हॉटेल शिवनेरी येथे जेवणासाठी गेले होते. हॉटेलच्या मागील बाजूस वरच्या मजल्यावरील खोलीत बसून जेवण सुरू असताना सुशील व ऋषीकेश हे दोघे दारू पीत होते.
दारूच्या नशेत प्रेमविवाहाच्या मुद्द्यावरून दोघांमध्ये वाद सुरू झाला. रेश्माने वाद थांबवण्याचा प्रयत्न केला असता, तू सुशीलसोबत लग्न करायला नको होते, तुमचे आडनाव एकच आहे, असे म्हणत ऋषीकेशने शिवीगाळ केली. वाद चिघळल्यानंतर ऋषीकेशने हातातील दारूची बाटली फोडून फुटलेल्या काचेच्या बाटलीने सुशीलच्या गळ्यावर वार केला. यात सुशील क्षीरसागर गंभीर जखमी झाला व त्याच्या गळ्यातून मोठ्या प्रमाणात रक्तस्राव सुरू झाला. यावेळी हॉटेल मालक अण्णा घावटे यांनी जखमी सुशीलला तत्काळ वाहनाने ग्रामीण रुग्णालय, पांगरी येथे नेले. प्राथमिक उपचारानंतर त्याला पुढील उपचारासाठी बार्शीतील जगदाळे मामा हॉस्पिटल येथे हलविण्यात आले. मात्र उपचारादरम्यान त्याचा मृत्यू झाल्याचे डॉक्टरांनी घोषित केले.
आरोपी ऋषीकेश याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करून अटक केली. याबाबत अधिक तपास सहायक पोलिस निरीक्षक हेमंतकुमार काटकर करीत आहेत.
