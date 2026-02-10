पंढरपुरात पुन्हा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता; पंचायत समिती सभापती निवडीपूर्वीच राजकीय घडामोडींना वेग
पंढरपुरात पुन्हा राजकीय भूकंप होण्याची शक्यता
पं.स. सभापती निवडीपूर्वीच घडामोडींना वेग; भाजप अन् भालके-पाटील आघाडीला समान जागा
भारत नागणे : सकाळ वृत्तसेवा
पंढरपूर, ता. १० : पंढरपूर तालुक्यात जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीचे निकाल लागल्यानंतर पंचायत समिती सभापतिपदाच्या निवडीपूर्वीच तालुक्यात राजकीय हालचालींना वेग आला आहे. दरम्यान, येत्या काही दिवसांमध्ये तालुक्यातील एक गट भाजपमध्ये प्रवेश करणार असल्याची चर्चा या निमित्ताने सुरू झाली आहे. असे झाल्यास हे तालुक्यातील राजकीय भूकंप ठरणार आहे.
भाजप नेते माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांच्या वर्चस्वाला पहिल्यांदाच आमदार अभिजित पाटील, भगीरथ भालके, राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वसंतराव देशमुख यांनी सुरुंग लावला आहे.
जिल्हा परिषदेच्या आठ पैकी पाच जागांवर तर पंचायत समितीच्या १६ पैकी तब्बल आठ जागांवर पाटील- भालके- देशमुख गटाचे सदस्य निवडून आले आहेत. त्यामुळे पंचायत समितीमध्ये भाजप आणि भालके- पाटील यांच्या आघाडीला समान जागा मिळाल्याने सभापतिपदाचा ट्विस्ट निर्माण झाला आहे.
पंचायत समितीचे सभापतिपद अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. खर्डी गणातून शुभम आगावणे हे भाजपचे एकमेव सदस्य निवडून आले आहेत तर आमदार अभिजित पाटील गटाकडून अनुसूचित जातीच्या दोन महिला उमेदवार निवडून आल्या आहेत. त्यामुळे चुरस निर्माण झाली आहे.
पंचायत समितीवर पुन्हा सत्ता मिळवण्यासाठी माजी आमदार प्रशांत परिचारक यांनी जोरदार मोर्चेबांधणी सुरू केली आहे. आमदार अभिजित पाटील गटाचे ६, भालके यांच्या तीर्थक्षेत्र विकास आघाडीचा १ तर वसंत देशमुख यांच्या गटाचा १ असे ८ सदस्य निवडून आले आहेत.
भालके यांनी कासेगाव गटात राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचे जिल्हाध्यक्ष वसंत देशमुख यांना खिंडीत गाठून त्यांच्या विरोधात उमेदवार दिले. तिरंगी लढतीमध्ये कासेगाव गणातून वसंत देशमुख गटाचे प्रमोद देशमुख हे निवडून आले. त्यांनी भाजपचे उमेदवार प्रशांत देशमुख आणि भालके गटाचे दाजी देशमुख यांचा पराभव केला. भालके यांनी वसंत देशमुख यांच्या विरोधात उमेदवार दिल्याने देशमुख हे नाराज आहेत. त्यामुळे सभापती पदाच्या निवडणुकीवेळी वसंतराव देशमुख आमदार पाटील व भालके यांना सहकार्य करणार का? याविषयी चर्चा सुरू झाली आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्ष हा राज्यात सत्तेत सहभागी असल्याने वरिष्ठांनी निर्णय घेतल्यास आमदार पाटील यांना भाजपला सहकार्य करावे लागण्याची शक्यताही वर्तवली जात आहे. भालके देखील भाजपला पाठिंबा देऊन उपसभापतिपद पदरात पाडून घेतील, अशीही एक शक्यता वर्तवली जात आहे. एकूणच, पंचायत समितीच्या सभापती पदाच्या निवडणुकीमध्ये भाजपच्या गळाला कोण लागणार, याचीच चर्चा तालुक्यात सुरू झाली आहे.
पं.स. सभापतिपदाचे प्रमुख दावेदार
पंढरपूर पंचायत समितीचे सभापतिपद हे अनुसूचित जातीसाठी राखीव आहे. सभापती पदासाठी भाजपकडे एक तर आमदार अभिजित पाटील गटाकडे दोन सदस्य निवडून आले आहेत. भाजपकडून शुभम आगावणे यांना सभापतिपद मिळणार, हे निश्चित आहे. तर दुसरीकडे, आमदार पाटील गटाने देखील सभापतिपद मिळवण्यासाठी कंबर कसली आहे.
हे आहेत सभापतिपदाचे दावेदार...
- डॉ. शुभम आगावणे (भाजप, खर्डी गण)
- सावली गायकवाड (राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्ष, सुस्ते गण)
- आक्काबाई लोखंडे (राष्ट्रवादी काँग्रेस, पळशी गण)
