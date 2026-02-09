नागठाणे कार्यशाळा
पाडळी- निनाम विद्यालयात
पालक संवाद कार्यशाळा
नागठाणे, ता. ९ : पाडळी- निनाम (ता. सातारा) येथील येथील इंग्लिश स्कूलमध्ये पालक संवाद व विद्यार्थी कलचाचणी कार्यशाळेचे आयोजन करण्यात आले.
क्षितिज संस्थेच्या अध्यक्षा व समुपदेशक उमा माने, केंद्रप्रमुख सुनीता शेडगे, मुख्याध्यापिका मनीषा भोसले, विभागप्रमुख सुनील देसाई, शाळा समितीचे सदस्य चंद्रसेन ढाणे, विजयसिंह काळे, माया ढाणे, वनिता ढाणे आदींची उपस्थिती होती.
कार्यशाळेत उमा माने यांनी पाल्याच्या सर्वांगीण विकासात पालकांची भूमिका, मुले हाताळण्याची योग्य तंत्रे, सकारात्मक विचारांची नवी दिशा या विषयांची माहिती दिली. बहुविध बुद्धिमत्ता क्षमता, विद्यार्थ्यांचा शारीरिक, बौद्धिक व भावनिक विकास या घटकांवर त्यांनी मार्गदर्शन केले. मुले जशी जगतात तशीच शिकतात. त्यामुळे मुलांशी वागताना आधी स्वतःला समजून घेणे आवश्यक आहे. रागावर नियंत्रण ठेवणे, मुलांचा आत्मविश्वास न घालवता त्यांना प्रोत्साहन देणे, त्यांच्या प्रत्येक कृतीवर प्रतिक्रिया देण्याऐवजी सकारात्मक प्रतिसाद देणे आणि मुलांशी संवाद वाढवून मनमोकळेपणाने बोलणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे, असेही त्यांनी नमूद केले. कार्यशाळेस पालकांची बहुसंख्येने उपस्थिती होती.
छायाचित्र ओळी
26B08141
पाडळी- निनाम : कार्यशाळेत मार्गदर्शन करताना समुपदेशक उमा माने.