पुणे : वाट चुकलेल्या मुलीला त्याच्यामुळे भेटले आईवडिल

डोर्लेवाडी (पुणे) : झारगडवाडी (ता. बारामती) येथील संकेत संजय कालगावकर याच्या संवदेनशीलतेमुळे स्वारगेट (पुणे) बस स्थानकात गर्दीत हरवलेली मुलगी तिच्या पालकांना मिळण्यास मदत झाली. संकेत हा मुंबईतील एका खासगी जाहिरात एजन्सीत नोकरीस आहे. तो रविवारी (ता. 1) वाढदिवसानिमित्त गावी येताना मित्रांना भेटण्यासाठी पुण्यात थांबला होता. मित्रांना भेटून बारामतीकडे येण्यासाठी स्वारगेट बसस्थानकात आल्यावर त्या ठिकाणी त्याला एक चार वर्षांची मुलगी रडताना दिसली. संकेत याने जवळ जाऊन मुलीची विचारपूस करण्याचा प्रयत्न केला; परंतु तिला मराठी व हिंदी या दोन्ही भाषा येत नव्हत्या. पण, तिच्या भेदरलेल्या अवस्थेवरून ती चुकली असल्याचे त्याच्या लक्षात आले. संकेत व त्याचा मित्र सुहास तावरे यांनी त्या मुलीला स्वारगेट बसस्थानकात आणून उद्‌घोषणा करायला सांगितले. पण, त्याचा काही फायदा झाला नाही. काही वेळात स्वारगेट पोलिस ठाण्याचे कर्मचारी अमीन शेख त्या ठिकाणी आले असता त्यांना याबाबत कल्पना देण्यात आली. त्यांनी बसस्थानक आवारातील सीसीटीव्ही फुटेज पाहिले. त्यात ती मुलगी व तिचे आई-वडील दिसले. त्यानंतर पोलिस कर्मचारी, संकेत व सुहास यांनी मुलीला घेऊन तिच्या पालकांचा संपूर्ण बसस्थानकात बराच वेळ शोध घेतला. परंतु तिचे पालक सापडले नाहीत. तत्पूर्वी, मुलीचे आई-वडील हे पुण्याहून साताऱ्यातील नातेवाइकांकडे निघाले होते. सणामुळे बस स्थानकात प्रचंड गर्दी होती. तिच्या वडिलांना वाटले मुलगी आईकडे असेल आणि आईला वाटले मुलगी वडिलांकडे असेल. पण, एसटी बस बरेच अंतर पुढे गेल्यानंतर मुलगी दोघांकडेही नसल्याचे त्यांच्या लक्षात आले. घाबरलेले वडील शांताराम साहू (मूळ रा. छत्तीसगड, सध्या रा. उंड्री पिसोळी, पुणे) यांनी स्वारगेट पोलिस ठाण्याचा संपर्क क्रमांक शोधून मुलगी हरविल्याची तक्रार फोनद्वारे दिली. त्या वेळी पोलिसांनी मुलगी सुखरूप असल्याचे सांगितले. त्या वेळी त्यांचा जीव भांड्यात पडला. त्यांनी तातडीने पोलिस ठाण्यात येऊन मुलीला ताब्यात घेतले. मुलीला सुखरूप पाहून त्यांना अश्रू अनावर झाले होते. पालक येईपर्यंत मुलीजवळ थांबले

साताऱ्याकडे निघालेले शांताराम साहू मुलीला घेण्यासाठी स्वारगेट पोलिस ठाण्यात येईपर्यंत संकेत कालगावकर व त्याचा मित्र सुहास तावरे हे मुलीपाशी थांबून होते. मुलगी मिळाल्यानंतर साहू यांनी दोघांचेही आभार मानले. पोलिस कर्मचारी शब्बीर सय्यद, अमीन शेख, विजय खोमणे, कदम यांनी याकामी सहकार्य केले.

Web Title: The parents met the missing daughter because of him