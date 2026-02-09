संसदेतील तिढा कायम
लोकसभेत पहिल्या आठवड्याचे कामकाज गोंधळात वाया गेल्यानंतर आज सभागृह सुरळीत चालणे अपेक्षित होते. मात्र सरकार आणि विरोधकांमध्ये तिढा कायम असून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधींना बोलण्याची परवानगी मिळाली नाही आणि सलग सहाव्या दिवशी कामकाज विस्कळित झाले. त्यातच विरोधकांनी लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव आणण्याच्या हालचाली सुरू केल्याने सभागृहाचे कामकाज सुरळीत चालण्याबद्दल साशंकता व्यक्त होत आहे.
लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना बोलण्याची परवानगी मिळावी यासाठी विरोधकांनी आक्रमक पवित्रा घेतल्यानंतर सभागृह बारापर्यंत तहकूब झाले. सभागृह पुन्हा सुरू झाल्यानंतर अर्थसंकल्पावरील चर्चेला प्रारंभ होण्याआधी राहुल गांधींनी बोलण्याचा प्रयत्न केला. त्यावरून पुन्हा गोंधळ होऊन दुपारी दोनपर्यंत कामकाज स्थगित करण्यात होते. त्यानंतर पुन्हा लोकसभेचे कामकाज सुरू होताच राहुल गांधींनी दावा केला की माजी लष्कर प्रमुखांच्या पुस्तकासह अन्य विषयांवर बोलण्यासाठी लोकसभाध्यक्षांनी सहमती दर्शविली आहे. यामुळे सभागृहातील गोंधळ दूर होईल असा करार झाल्याचेही त्यांचे म्हणणे होते. मात्र पीठासीन अधिकारी संध्या राय यांनी आपल्याकडे तसा उल्लेख नसल्याचे कारण देत राहुल गांधींना परवानगी नाकारली. त्यावर संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी सभागृहात स्पष्ट केले की जर विरोधकांनी मुद्दा उपस्थित केला आणि अध्यक्षांवर आरोप केले तर इतर सभागृह नेत्यांनाही बोलण्याची परवानगी दिली जाईल आणि सरकार त्याला प्रतिसाद देईल, असे ठरले आहे. यावरून गोंधळ कायम राहिल्याने सभागृहाचे कामकाज दिवसभरासाठी तहकूब केले.
दरम्यान, सभागृहातील पेचप्रसंगाच्या पार्श्वभूमीवर राहुल गांधी यांनी समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव, द्रमुकचे टी. आर. बालू आणि तृणमूल काँग्रेसचे नेते अभिषेक बॅनर्जी यांच्यासमवेत लोकसभाध्यक्षांची भेट घेऊन चर्चाही केली. या चर्चेनंतर राहुल गांधींनी पत्रकारांशी बोलताना सांगितले, की उद्या (ता. १०) त्यांना नरवणेंचे पुस्तक, निशिकांत दुबे यांनी पुस्तकांचा हवाला देत केलेले आरोप, आठ खासदारांचे निलंबन आणि कॉँग्रेस खासदारांकडून पंतप्रधानांवर हल्ल्याचे दावे यावर बोलण्याची परवानगी मिळेल, असा करार झाला आहे. अर्थसंकल्पावर चर्चेची उत्सुकता आहे. मात्र सरकार चर्चेला घाबरत आहे असे आपले व्यक्तिगत मत असल्याचेही राहुल गांधी म्हणाले.
