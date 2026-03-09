विरोधकांचे वर्तन बेजबाबदारपणाचे सभात्यागावरून केंद्र सरकारचा जोरदार हल्लाबोल
संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये आज झालेल्या गदारोळावरून सरकारने विरोधकांवर बेजबाबदार वर्तनाचा आरोप केला. ‘‘विरोधकांना देशहिताऐवजी गोंधळ निर्माण करण्यात अधिक रस आहे,’’ असा हल्लाबोल राज्यसभेचे सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी वरिष्ठ सभागृहात केला. तर, ‘‘आयुष्यात असा बेजबाबदार विरोधी पक्ष पाहिला नाही,’’ असे टीकास्त्र संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजीजू यांनी लोकसभेमध्ये काँग्रेसवर सोडले. एक परिवारातील एक व्यक्ती देशाचा महाराजा आहे का? असा संतप्त सवालही त्यांनी केला.
लोकसभेमध्ये विरोधकांच्या गोंधळामुळे प्रश्नोत्तराचा तास होऊ शकला नाही. तसेच परराष्ट्र मंत्र्यांच्या निवेदनादरम्यानही आक्रमक विरोधकांमुळे जोरदार गदारोळ झाल्याने लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांच्याविरुद्धच्या अविश्वास प्रस्तावावर चर्चेला प्रारंभ होऊ शकला नाही आणि गोंधळामुळे पीठासीन अधिकाऱ्यांना दुपारी तीन वाजेपर्यंत कामकाज तहकूब करावे लागले. देशाच्या ऊर्जा सुरक्षेच्या मुद्द्यावरील स्थगन प्रस्तावांवर सभागृहात चर्चा व्हावी, असा आग्रह विरोधकांचा होता. त्यावर सभागृहामध्ये संसदीय कार्यमंत्री किरेन रिजिजू यांनी विरोधकांवर विशेषतः काँग्रेसवर जोरदार आगपाखड केली. विरोधक गोंधळलेले असून नेमके काय करायचे हे त्यांना कळलेले नाही असा टोला रिजिजू यांनी लगावला. ‘‘लोकसभाध्यक्षंविरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव विरोधकांनी आणला असताना त्यांनीच कार्यस्थगन प्रस्तावही दिला आहे. त्यांना नियम प्रक्रियेची काही माहिती आहे का,’’ असा खोचक सवाल रिजिजू यांनी केला. ‘‘आयुष्यात असा बेजबाबदार विरोधी पक्ष पाहिला नाही. एक कुटुंब, एक व्यक्ती म्हणजे देशाचा महाराजा आहे का?’’ असे रिजीजू म्हणाले. काँग्रेसच्या ज्येष्ठ नेत्यांनी जे चालले आहे ते योग्य आहे का याचे आत्मपरीक्षण करावे, असे आवाहनही केले.
‘गदारोळ करण्यातच रस’
राज्यसभेत परराष्ट्रमंत्री एस. जयशंकर यांचे इराण विरुद्ध अमेरिका - इस्राईल संघर्षावर भारताची भूमिका मांडणारे निवेदन सुरू असताना काँग्रेस आणि अन्य विरोधी पक्षांनी सभात्याग केला होता. त्यावरून सभागृह नेते आणि आरोग्यमंत्री जे. पी. नड्डा यांनी विरोधकांवर सडकून टिका केली. ‘‘विरोधकांचे वर्तन बेजबाबदारपणाचे आणि निषेधार्ह असून त्यांना देशहिताऐवजी गदारोळ निर्माण करण्यात रस आहे,’’ असा प्रहार नड्डा यांनी विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांना उद्देशून केला. नड्डा म्हणाले, की याआधी मागील अधिवेशनात मतदार याद्यांच्या विशेष सखोल फेरपडताळणीच्या(एसआयआर) मुद्द्यावरून विरोधकांनी गोंधळ घातला होता. निवडणूक सुधारणांवर १८ तास झालेल्या चर्चेनंतर सरकारच्या उत्तरावेळी विरोधकांनी सभात्याग केला केला होता असे सांगताना मागील वर्षी ऑगस्ट २०२५ मध्ये विकसित भारतावरील चर्चा, ऑपरेशन सिंदूरवर झालेली १६ तास चर्चा, वक्फ दुरुस्ती विधेयकावरील चर्चा यादरम्यान विरोधकांनी उत्तराच्या वेळी सभात्याग केल्याचे उदाहरण दिले. ‘‘विरोधकांना देशाचे हित साधण्यात नव्हे तर खालच्या दर्जाचे राजकारण पुढे रेटण्यात अधिक रुची आहे,’’ अशी तोफ नड्डा यांनी डागली.
