पाटण, प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज
पाटणला अडीच हजार कर्मचारी, ४०१ केंद्रे
पाटण, ता. ६ : जिल्हा परिषद व पंचायत समिती सार्वत्रिक निवडणुकीसाठी प्रशासकीय यंत्रणा सज्ज झाली आहे. जिल्हा परिषदेच्या सात गट व पंचायत समितीच्या १४ गणांसाठी उद्या (शनिवारी) मतदान हाेत आहे. त्यासाठी ४०१ मतदान केंद्रे असून, दोन हजार ४१६ कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. येथील बाळासाहेब देसाई महाविद्यालयाच्या हॉटेल मॅनेजमेंटच्या प्रांगणात साहित्य वाटप करण्यात आली. निवडणूक निर्णय अधिकारी साेपान टाेंपे व सहाय्यक निवडणूक निर्णय अधिकारी अनंत गुरव यावेळी उपस्थीत हाेते. दरम्यान, साेमवारी (ता. नऊ) येथील डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृहात मतमाेजणी हाेईल.
निवडणुकीसाठी तालुक्यात एकूण दोन लाख ७३ हजार ५५६ मतदार आहेत. त्यापैकी एक लाख ३८ हजार ४८१ पुरुष व एक लाख ३५ हजार ७३ महिला मतदार व इतर दोन आहेत. निवडणुकीसाठी निश्चित केलेल्या प्रत्येक मतदान केंद्रावर केंद्राध्यक्ष, सहाय्यक मतदान अधिकारी एक व दाेन शिपाई, पोलिस असे कर्मचारी आहेत. प्रत्येक केंद्रावर जिल्हा परिषद आणि पंचायत समितीसाठी एकच मतदान यंत्र दिली आहेत. जिल्हा परिषद गटासाठी व पंचायत समिती गणासाठी एकाच यंत्रावर मतदान हाेणार आहे. मतदान यंत्रणा यासाठी सज्ज असून, ४०१ मतदान केंद्रांवर सज्ज झाली आहे. ४७ एसटी, आठ स्कूलबस, ७४ जीप व इतर वाहनांतून साहित्य देण्यात आले. मतदान करण्यासाठी मतदान ओळखपत्राशिवाय इतर १७ पुरावे ग्राह्य धरण्यात येतील. मतदान प्रक्रिया झाल्यावर सर्व मतदान यंत्रे येथील डाॅ. बाबासाहेब आंबेडकर मुलांचे शासकीय वसतिगृहात कडेकाेट बंदाेबस्तात ठेवण्यात येतील. त्याचठिकाणी साेमवारी मतमाेजणी प्रक्रिया व निवडणूक निकाल जाहीर हाेईल.
............
चाैकट
...............
शनिवार, सोमवारचा
आठवडी बाजार बंद
जिल्हा परिषद व पंचायत समिती निवडणुकीची मतमोजणी सोमवारी (ता. नऊ) आहे. मतदानादिवशी शनिवारी तारळेतील व मतमोजणीदिवशी पाटण, कुंभारगावचा आठवडी बाजार आहे. त्यादिवशी मतदान व मतमोजणी प्रक्रिया शांततेत, निर्भयपणे व सौहार्दपूर्ण वातावरणात तसेच सुस्थितीत पार पडावी, यासाठी शनिवारी तारळे येथील व सोमवारचा पाटण व कुंभारगाव येथील आठवडी बाजार बंद ठेवण्याचे आदेश प्रशासनाने दिले आहेत.
...........................
