पाटण, महोत्सव
उद्योजक, विद्यार्थ्यांसाठी ‘पाटण महोत्सव’ पर्वणी
याज्ञसेन पाटणकर; २८ फेब्रुवारी ते २ मार्च दरम्यान आयोजन
पाटण, ता. १७ ः येथील कोयना एज्युकेशन सोसायटीचे बाळासाहेब देसाई कॉलेज आणि रोटरी क्लबच्या संयुक्त विद्यमाने २८ फेब्रुवारीपासून तीन दिवस पाटण महोत्सव आयाेजित केला आहे. महोत्सवाच्या माध्यमातून शेतकरी, उद्योजक, सामान्य नागरिकांना शेती, उद्योग, नवऊर्जा व स्थानिक उत्पादनांची प्रत्यक्ष माहिती मिळणार आहे. खरेदी-विक्रीसाठी एकाच ठिकाणी नवीन उद्योजक, विद्यार्थ्यांना व्यासपीठ उपलब्ध होईल, अशी माहिती कोयना एज्युकेशन सोसायटीचे संचालक याज्ञसेन पाटणकर, संजीव चव्हाण यांनी दिली
या वेळी संयोजन समितीचे अध्यक्ष डॉ. विलासराव कळंत्रे, समन्वयक डॉ. हेमलता काटे, सदस्य जगदीश शेंडे, सचिव विजय काटे, सदस्य डॉ. दीपक पाटील, डॉ. विनायक राऊत, डॉ. संतोष पाटील, डी. डी. थोरात, शिवहर आंबेगावे, अनिल पाटील विनायक माथने, सतीश गायकवाड उपस्थित होते.
महोत्सवात भात, नाचणीसह विविध धान्यांचे प्रदर्शन आणि थेट विक्रीची व्यवस्था केली आहे. सुधारित बियाणे, सेंद्रिय शेती, काढणी- पश्चात प्रक्रिया आणि बाजारपेठेतील संधीबाबत मार्गदर्शन केले जाईल. स्थानिक शेतकऱ्यांना उत्पादनांची थेट विक्री करता येणार असल्याने मध्यस्थांचा खर्चही कमी होऊन उत्पन्नवाढीचा मार्ग खुला होईल.
आधुनिक शेती औजारे, लघुउद्योगांतील नावीन्यपूर्ण उत्पादने आणि सौरऊर्जा उपाययोजना यांचे सादरीकरण पाहायला मिळेल. सौर पंप पॅनल्ससारखी तंत्रे, ग्रामीण उद्योजकतेला चालना देणारी उत्पादने यामुळे शेतकरी व नवउद्योजकांना प्रत्यक्ष माहिती हाेतील.
महिला बचत गटांनी तयार केलेली हस्तकला, घरगुती प्रक्रिया उत्पादने, मसाले, पापड-लोणची यांसह विविध वस्तूंचे प्रदर्शन व विक्री होणार आहे.
पाटण महोत्सवाचा उद्देश शेती, उद्योग, नवऊर्जा, स्वयंरोजगार या सर्व घटकांना एकत्र जोडून स्थानिक अर्थव्यवस्थेला चालना देणे, हा आहे. नागरिकांनी उपस्थित राहून प्रदर्शनाला भेट द्यावी, असे आवाहन आयोजकांनी केले आहे.
