पुणे : हवेलीकरांना कोरोनावर मिळत नाहीयेत मोफत उपचार

लोणी काळभोर (पुणे) : हवेली तालुक्यातील नागरिकांनो कोरोनापासून चांगलेच दूर राहण्याचा प्रयत्न करा, कारण तुम्ही कोरोनाबाधित होणे ही बाब तुमच्या आरोग्याच्या दृष्टीने घातक असण्याबरोबरच, तुमच्या खिशालाही मोठ्ठा आर्थिक खड्डा पाडणारी ठरत आहे. केंद्र असो वा राज्य सरकार, दोन्ही सरकारांनी कोरोनाबाधित रुग्णांना उपचारासाठी एका पैशाचीही झळ लागू देणार नाही, अशा घोषणा केलेल्या असल्या तरी, प्रत्यक्षात मात्र गरीब असो वा श्रीमंत, 90 टक्के हवेलीकरांना कोरोनाच्या उपचारासाठी भरावे लागत असल्याची धक्कादायक बाब पुढे आली आहे. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पुणे, पिंपरी-चिंचवड शहरासह जिल्ह्यातील सर्वच तालुक्यातील बहुतांश कोरोनाबाधित रुग्णांवर उपचार मोफत होत असले तरी, याबाबतीत हवेलीकर मात्र कमनशिबी ठरले आहेत. कारण कोरोनाबाधित रुग्णांच्या उपचारासाठी आरोग्य विभागाने महिनाभरापूर्वी ताब्यात घेतलेल्या हवेली तालुक्यातील बारापैकी तब्बल नऊ खाजगी रुग्णालयात महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू नसल्याने, 9 रुग्णालयात उपचार घेणाऱ्या रुग्णांना स्वखर्चाने उपचार घ्यावे लागत आहेत. तर दुसरीकडे उपचारानंतर 25 हजारांपासून एक लाख रुपयापर्यंतचे आर्थिक सहाय्य देण्याबाबतची, जिल्हा परिषदेची डॉ. रखमाबाई राऊत अर्थसहाय्य योजनाही इतर शासकीय योजनांप्रमाणे हवेतच विरल्याने हवेली तालुक्यातील 90 टक्के रुग्णांना आपापल्या खिशातूनच उपचार करावे लागत आहेत. हवेलीकरांना कोणीही वाली नसल्याने, कोरोनाचा संसर्ग होऊ नये यासाठी तुम्हीच तुमची काळजी घ्या म्हणण्याची वेळ हवेलीकरांवर आली आहे. कोरोना प्रादुर्भाव वाढत असताना, केंद्र व राज्य अशा दोन्ही सरकारने कोरोनावरील उपचार मोफत मिळतील, असे साडेतीन महिन्यांपूर्वीच जाहीर केले होते. राज्य सरकारने महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत कोरोना व्हायरसला समाविष्ट करुन योजनेअंतर्गत कोरोनावर उपचार मोफत मिळतील हे स्पष्ट केले होते. यामुळे कोरोना झाला तरी, मोफत उपचार मिळतील, या आशेने हवेलीकर निर्धास्त होते. मात्र, मागील महिनाभरात मोफत उपचाराबाबतचा भ्रमाचा भोपळा फुटला आहे. हवेलीकरांच्या खिशाला कोरोनाच्या उपचारासाठी मोठ्ठा चट्टा बसत असताना, तालुक्यातील लोकप्रतिनीधी, नेते, स्वयंमसेवी संस्था मात्र मूग गिळून गप्प बसल्याचे चित्र हवेलीकरांच्या वाट्याला आले आहे. जिल्हा परिषदेच्या आरोग्य विभागाने कोरोनावरील उपचारासाठी हवेली तालुक्यातील विश्वराज, नवले, प्रयागधाम, महेशस्मृती, लाईफलाईन, आयमॅक्स, केअर, श्लोक, शिवम अशी हवेली तालुक्याच्या विविध भागातील बारा खाजगी रुग्णालये ताब्यात घेतली होती. या बारापैकी नवले (नऱ्हे), विश्वराज (लोणी काळभोर) व केअर (वाघोली) या तीन रुग्णालयातच रुग्णांना मोफत उपचार मिळत आहेत. उर्वरीत नऊ रुग्णालयात मात्र चार हजारांपासून सात हजार रुपये दिवसाला मोजावे लागत आहेत. प्राथमिक आरोग्य केंद्रांच्या माध्यमातुन गेल्यास, उपचार मोफत मिळतील या आशेने रुग्ण दाखल होत असले तरी, नव्वद टक्के रुग्णांना खिशातून पैसे भरावे लागत असल्याची बाब पुढे आली आहे. दरम्यान, जिल्हा परिषदेचे आरोग्य अधिकारी डॉ. भगवान पवार म्हणाले, हवेली तालुक्यातील बारापैकी तब्बल नऊ खाजगी रुग्णालयात महात्मा फुले जन आरोग्य योजना लागू नसल्याने रुग्णांना उपचार स्वखर्चाने करावे लागत आहे, ही बाब खरी आहे. मात्र, महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सहभागी होण्याबाबत सूचना केलेल्या असून, ही रुग्णालये महात्मा फुले जन आरोग्य योजनेत सहभागी झाल्यास रुग्णांना मोफत उपचार मिळण्याचा मार्ग मोकळा होईल. जिल्हा परिषदेच्या डॉ. रखमाबाई राऊत अर्थसहाय्य योजनेतून रुग्णांना 25 हजारांपासून एक लाख रुपयापर्यंत अर्थसहाय्य देण्यात येणार होते. मात्र, या योजनेस जिल्हा परिषदेकडून अद्याप मान्यता न मिळाल्याने, ही योजनाही बारगळली आहे. ही योजना चालू करण्याबाबत प्रयत्न सुरु आहेत.

