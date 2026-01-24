व्यक्तिमत्व विकास कार्यशाळा उपयुक्त ः टकले

भिगवण, ता. २४ ः ‘‘महाविद्यालयीन जीवनाचा कालखंड विद्यार्थ्यांच्या करिअरच्या दृष्टीने महत्त्वाचा कालखंड असतो. या कालखंडामध्ये विद्यार्थी जे करतात, त्यावर त्यांचे भविष्य अवलंबून असते. वाढलेल्या स्पर्धेच्या युगात स्वतःला सिद्ध करायचे असेल तर व्यक्तिमत्त्वामध्ये सकारात्मक बदल करणे आवश्यक आहे. त्यासाठी व्यक्तिमत्त्व विकास कार्यशाळा विद्यार्थ्यांच्या आयुष्याला दिशा देण्यासाठी उपयुक्त ठरतील,’’ असा विश्वास प्रा. रणवीर टकले यांनी व्यक्त केला.
येथील कला विज्ञान व वाणिज्य महाविद्यालयामध्ये आयोजित व्यक्तिमत्त्व विकास कार्यशाळेच्या उद्घाटनप्रसंगी ते बोलत होते. अध्यक्षस्थानी प्राचार्य डॉ. तानाजी मगर होते. तर मराठी विभाग प्रमुख डॉ. महादेव वाळुंज, राज्यशास्त्र विभाग प्रमुख डॉ. बाळासाहेब खरात, डॉ. अनिल बनसोडे, प्रा. सारिका पाटील, कार्यशाळेचे समन्वयक डॉ. प्रशांत चवरे उपस्थित होते.
कार्यशाळेसाठी प्रा. गोविंद आगरवाल, प्रा. किरण गुणवरे, प्रा. ऋतुजा हाके, प्रा. आरती काळंगे, प्रा. भाग्यश्री वाघमोडे, प्रा. अमोल वाघ, अतुल गाडे, नागेश गायकवाड, गणेश जाधव, वैशाली निंबाळकर यांनी परिश्रम घेतले.
छायाचित्र ओळी-
सकाळ+ चे सदस्य व्हा
ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!
शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.
Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.