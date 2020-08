पुण्यात मेट्रो पूल पडल्याचा फोटो सोशल मीडियात व्हायरल; पुणे प्रशासनानं दिलं स्पष्टीकरण

पुणे : रायगडमधील महाड येथे एक इमारत कोसळल्याची घटना एकीकडे घडलेली असतानाच दुसरीकडे वडगाव शेरी परिसरातील फिनिक्स मॉलजवळ मेट्रोचा पूल कोसळल्याचे फोटो व्हॉट्सअपवर व्हायरल झाले. दरम्यान, पोलिस अधिकाऱ्यांना फोन जाऊ लागले, मात्र संबंधीत ठिकाणी अशी घटनाच घडली नसल्याचे अधिकाऱ्यांनी स्पष्ट केल्यानंतर सर्वांचाच जीव भांड्यात पडला. मात्र, ही अफवा कोणी आणि का पसरविली याचा आता पोलिस शोध घेत आहेत.

महाडमध्ये इमारत कोसळल्याने त्याखाली ७० ते ८० जण अडकल्याचे तसेच त्यातील लोकांना वाचविण्यासाठी राष्ट्रीय आपत्ती व्यवस्थापन दलाची (एनडीआरएफ) पथके कार्यरत असल्याच्या वृत्ताने बहुतांश नागरिकांना हादरा बसला होता. दरम्यान, सोमवारी (ता.२४) रात्री अचानक अनेक नागरिकांच्या व्हॉट्सअपवर पुण्यात मेट्रोचा पूल पडल्याचे फोटो व्हायरल झाले. त्यामुळे बहुतांश नागरिकांनी पोलिसांकडे चौकशी केली. मात्र असा काही प्रकार घडला नसल्याचे विमानतळ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक गजानन पवार यांच्यासह येरवडा पोलिसांनी स्पष्ट केले.

दरम्यान, व्हायरल झालेला तो फोटो नेमका कुठला आहे, याची तपासणी केली. त्यावेळी संबंधीत पडलेला पूल हा गुरुग्रामधील सोहना रोडवरील असल्याचे आणि तेथील एका पुलाचा स्लैब कोसळल्याची माहिती पुढे आली. तेच फोटो पुण्यातील मेट्रोचे असल्याचे भासवून व्हॉट्सअपवर व्हायरल केल्याने पोलिस अधिकाऱ्याचा चांगलाच गोंधळ उडाला.

Slab of elevated corridor Sohna Road Gurugram collapsed. There have been 2 injuries and both have been admitted and under treatment. NHAI team, SDM and civil defence team are at site. pic.twitter.com/9JTCMaaoEA

— Dushyant Chautala (@Dchautala) August 22, 2020