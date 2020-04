लोणी काळभोर (पुणे) : कदमवाकवस्ती हद्दीतील नागरिकांनो लॉकडाउन काळात विनाकारण रस्त्यावर याल, तर सावधान! कारण, लॉकडाउन काळात विनाकारण रस्त्यावर येणाऱ्या नागरिकांना थेट गाढवाचे चित्र असलेल्या पंधरा फुटी फ्लेक्‍ससमोर उभे करून छायाचित्र काढले जाणार असून, ते व्हॉटसऍप व फेसबुकवर प्रसिद्ध केले जाणार आहे. "मी जनतेचा दुश्‍मन आहे. मी प्रशासनाचे नियम तोडले आहे. कोरोना माझे काही करू शकत नाही. कारण, मी गाढव आहे,' असा आशय लिहिलेले व गाढवाचा फोटो असलेले अकरा फ्लेक्‍स कदमवाकवस्ती ग्रामपंचायतीने गावातील प्रत्येक चौकात लावले आहेत. संचारबंदीचे नियम मोडून विनाकारण बाहेर फिरणाऱ्या नागरिकांना या फ्लेक्‍ससमोर थांबवून संबधिताचे छायाचित्र काढण्याचे काम शनिवारपासून (ता. 25) सुरू केले असून, पहिल्या एका तासातच दहाहून अधिक नागरिकांचे छायाचित्र सोशल मिडियीवर व्हायरल केले आहे. सरपंच गौरी गायकवाड, भाजपच्या कामगार आघाडीचे माजी जिल्हाध्यक्ष चित्तरंजन गायकवाड यांच्यासह ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामपंचायतीचे कर्मचारी व काही नागरिकांच्या मदतीने केलेल्या या अनोख्या उपाययोजनेमुळे नागरिकांवर काही परिणाम होतो का, ते पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. कारवाईसाठी स्पेशल कमांडोही

लोणी काळभोर, कदमवाकवस्ती व उरुळी कांचनसह पूर्व हवेलीत कोरोनाचा प्रादुर्भाव वाढू नये, यासाठी सात गावे सील केली आहेत. तसेच, विनाकारण रस्त्यावर येऊ, अशी वारंवार विनंती करूनही नागरिक रस्त्यावर येत आहेत. त्यामुळे लोणी काळभोर पोलिसांनी कडक कारवाई करण्याचा निर्णय घेतला आहे. कारवाईचा वेग वाढविण्यासाठी लोणी काळभोर पोलिसांच्या मदतीला ग्रामीण पोलिस दलातील स्पेशल कमांडोची तुकडी शनिवारी (ता. 25) सकाळी दाखल झाली आहे. कदमवाकवस्ती येथील खासगी रुग्णालयात चार दिवसांपूर्वी तीन कोरोनाबाधीत रुग्ण आढळून आले आहेत. त्यामुळे ग्रामपंचायत प्रशासनाने मागील तीन दिवसांपासून येथे "जनता कर्फ्यू' लागू केलेला आहे. नागरिक विनाकारण रस्त्यावर येऊ नयेत, यासाठी मागील एक महिन्यापासून लोणी काळभोर पोलिस व ग्रामपंचायत प्रशासन प्रयत्न करत आहे. मात्र, नागरिक विनाकारण रस्त्यावर येतच आहेत. यातून मार्ग काढण्यासाठी आगळीवेगळी कल्पना लढवली आहे. यातूनही नागरिकांनी बोध न घेतल्यास लोणी काळभोर पोलिसांना कायदेशीर कारवाई करण्याबाबत लेखी पत्र देण्यात येणार आहे.

- गौरी गायकवाड,

सरपंच, कदमवाकवस्ती (ता. हवेली)



Web Title: Photos of people walking on the streets with donkeys for no reason will go viral