गटार, पदपथ दुरुस्ती कामे पिंपळे सौदागरमध्ये सुरू
सकाळ इम्पॅक्ट
पिंपळे सौदागर, ता. ८ ः पिंपळे सौदागर परिसरातील गटार व पदपथ खचल्यामुळे निर्माण झालेल्या अपघाताच्या धोक्याबाबत ‘सकाळ’मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या वृत्ताची तत्काळ दखल घेत प्रशासनाने संबंधित ठिकाणी दुरुस्तीची कामे सुरू केली.
महापालिकेच्या अधिकाऱ्यांनी घटनास्थळी भेट देत परिस्थितीची पाहणी केली. तातडीने आवश्यक ती कार्यवाही करण्याचे आदेश दिले. त्यानुसार खचलेला भाग भरून काढण्याचे काम हाती घेण्यात आले असून उघड्या गटारावर मजबूत झाकण बसविण्यात आले आहे. पदपथाची पातळी समतल करण्यात येत असून परिसर सुरक्षित करण्यासाठी आवश्यक ती उपाययोजना करण्यात आली आहे. संबंधित विभागाकडून पुढील काही दिवसांत उर्वरित कामेही पूर्ण केली जाणार असल्याची माहिती देण्यात आली. मुख्य रस्त्यालगत पदपथ खचल्याने पादचाऱ्यांना मोठा धोका निर्माण झाला होता. शाळकरी मुले, ज्येष्ठ नागरिक व महिलांना या ठिकाणी चालताना अडचणींचा सामना करावा लागत होता. उघडे गटार असल्याने अपघाताची शक्यता वाढली होती. प्रशासनाने तत्काळ कारवाई केल्यामुळे नागरिकांनी समाधान व्यक्त केले. परिसरातील इतर प्रलंबित नागरी समस्यांकडेही प्रशासनाने याच तत्परतेने लक्ष द्यावे, अशी अपेक्षा स्थानिकांकडून व्यक्त होत आहे.
