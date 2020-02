पिंपरी-चिंचवडमध्ये स्थायीची सभा पोलिस बंदोबस्तात

पिंपरी - महापालिकेच्या स्थायी समितीची शुक्रवारी (ता. २८) रात्री उशिरापर्यंत चाललेली बैठक चक्क दहशतीखाली झाली. यामध्ये नगरसेवकांची दमबाजी वाढल्याने सभेसाठी अखेर पोलिस संरक्षण मागविण्यात आले. रस्ते सफाईसाठी मशिन खरेदीसह ऐनवेळचे विषय दाखल करून घेण्यासाठी तणावाचे वातावरण निर्माण झाले होते. महापालिकेच्या इतिहासात अशा प्रकारे पोलिस बंदोबस्तात प्रथमच सभा झाल्याची चर्चा होती. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप सभेत सुमारे ४०० कोटी रुपयांहून अधिक रकमेच्या कामांना मंजुरी देण्यात आली. यात रस्ते सफाईच्या विषयाला मंजुरी देण्यात येणार होती. या विषयात टक्केवारीचे गणित न जुळल्यामुळे नाराज नगरसेवकांनी आयुक्त श्रावण हर्डीकर यांच्यासह सभापती विलास मडिगेरी, आमदार लक्ष्मण जगताप, महेश लांडगे यांच्याविरोधात जाऊन दबाव वाढविला होता. सायंकाळी साडेसहा वाजता सुरू झालेली सभा रात्री साडेबारापर्यंत चालल्याचे समजते. परिणामी, मडिगेरी यांच्या कार्यकाळातील शेवटची सभा दहशतीखाली झाली. बर्ड व्हॅली उद्यानात लेझर शो विकसित करणे, सांडपाणी, उद्यान, रस्ते, पदपथ, स्थापत्यविषयक कामे या सभेत ऐनवेळच्या १५९ विषयांसह २६ विषयांतील ४०० कोटी रुपयांहून अधिक खर्चाच्या कामांना मंजुरी देण्यात येणार होती. आचार्य अत्रे रंगमंदिराच्या नूतनीकरणासाठी ४५ लाख रुपयांच्या खर्चास मंजुरी देण्याचा विषय फेटाळण्यात आला. विद्युत विभागासाठी स्विच गिअर खरेदी करणे, फायर हायड्रंट यंत्रणेचे नूतनीकरण करणे, वायसीएम रुग्णालयामधील नवजात अर्भक विभागाचे नूतनीकरण करणे, भाटनगर, रमाबाईनगर भागात जलनिस्सारणाची कामे करणे आदी विषयही सभेपुढे मंजुरीसाठी होते. या विषयात शहरातील काही बड्या नेत्यांना टक्केवारीची विभागणी करून दिल्याची माहिती आहे.

