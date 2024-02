Pune News : कात्रज परिसरात तरुणाकडून पिस्तुलासह जिवंत काडतूस जप्त

pistol along with live cartridge seized from youth in Katraj area pune crime update Sakal

सकाळ वृत्तसेवा Pune News : देशी बनावटीचे पिस्तूल बाळगणाऱ्या एका तरुणाला कात्रज परिसरातून अटक करण्यात आली. त्याच्या ताब्यातून पिस्तुलासह जिवंत काडतूस जप्त करण्यात आले आहे. गुन्हे शाखेच्या खंडणी विरोधी पथक-दोनने ही कारवाई केली. विनोद अशोक चेडे (वय २६ वर्ष, रा. आंबेगाव पठार, पुणे) असे अटक केलेल्याचे नाव आहे. पोलिस आयुक्त अमितेश कुमार यांनी शहरातील गुन्हेगारी कारवायांचा बीमोड करण्याचे निर्देश गुन्हे शाखेला दिले आहेत. त्यानुसार गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त (गुन्हे) शैलेश बलकवडे, पोलिस उपायुक्त अमोल झेंडे आणि सहायक आयुक्त सतीश गोवेकर आणि खंडणी विरोधी पथक-२ चे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक प्रताप मानकर यांच्या मार्गदर्शनाखाली बेकायदेशीर पिस्तूल बाळगणाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येत आहे. आरोपी विनोद चेडे कात्रज घाटाजवळ एका हॉटेलसमोर आला असून, त्याच्याकडे पिस्तूल असल्याची माहिती पोलिस कर्मचारी सचिन अहिवळे यांना मिळाली. त्यानुसार पोलिसांनी सापळा रचून चेडेला ताब्यात घेतले. या प्रकरणी भारती विद्यापीठ पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल केला आहे. पोलिस निरीक्षक प्रताप मानकर, पोलिस उपनिरीक्षक मोहनदास जाधव, श्रीकांत चव्हाण, पोलिस कर्मचारी सचिन अहिवळे, प्रदीप शितोळे, शंकर संपते, विजय गुरव, राहुल उत्तरकर, चेतन आपटे, अमोल पिलाणे, किशोर बर्गे, चेतन शिरोळकर, आशा कोळेकर यांच्या पथकाने ही कारवाई केली.