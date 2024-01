Pune News : अतिक्रमण, बेकायदा बांधकाम आणि फिरस्त्यांवर होणार कडक कारवाई

pmc and police took action against encroachment illegal construction pune sakal

सकाळ वृत्तसेवा Pune News : शहरातील अतिक्रमण, पदपथांवर मुक्काम ठोकणारे फिरस्ते आणि अनधिकृत बांधकामांवर नियंत्रण ठेवण्यासाठी महापालिका प्रशासनाकडून आता पोलिसांसमवेत संयुक्त कारवाई केली जाणार आहे. महापालिका व पोलिस आयुक्तांच्या बैठकीनंतर संयुक्त कृती आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. त्याचबरोबर गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त पोलिस आयुक्त, पोलिस उपायुक्त व महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त अशा तिघांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्यांच्यामार्फत आता गैरप्रकारांना आळा घालण्यात येणार असून अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईसह महापालिकेच्या कर्मचाऱ्यांवरील वाढते हल्ले रोखण्यासाठीही ठोस उपाय केले जाणार आहेत. महापालिकेच्या अतिक्रमण, बांधकाम विभागांसह विविध विभागांकडून कारवाई करत असताना अनेकदा पोलिस प्रशासनाकडून गांभीर्याने दखल घेतली जात नव्हती. अनेक गंभीर प्रकरणातही पोलिसांकडून गुन्हे दाखल करून घेतले जात नव्हते. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाला कारवाई करताना अडथळे येत होते. या पार्श्‍वभूमीवर, महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार, पोलिस आयुक्त रितेश कुमार यांची मंगळवारी पोलिस आयुक्तालयात बैठक झाली. या बैठकीमध्ये विविध विषयांवर सविस्तर चर्चा करण्यात आली. त्यामध्ये महापालिकेने शहरातील बेघर नागरिकांसाठी "नाईट शेल्टर' सुरू केले आहेत, तरीही अनेक नागरिक शहरातील मुख्य चौक, प्रमुख रस्ते, रेल्वे, बसस्थानकांच्या परिसरात तळ ठोकतात. त्यांच्यावर कारवाई करणे, अतिक्रमण व अनधिकृत बांधकाम विरुद्धच्या कारवाईवेळी अनेकदा महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर हल्ले होतात, त्याची पोलिसांकडून दखल घेतली जात नाही. वरिष्ठ अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून, पाठपुरावा करूनही गांभीर्याने घेतले जात नसल्याचे यावेळी महापालिका आयुक्तांनी पोलिस आयुक्तांच्या निदर्शनास आणून दिले. या पार्श्‍वभूमीवर, महापालिकेच्या कारवाईमध्ये अडथळा आणणाऱ्यांवर तातडीने कारवाई करण्यासाठी गुन्हे शाखेचे पोलिस उपायुक्त आणि महापालिकेच्या अतिक्रमण विभागाचे उपायुक्त माधव जगताप हे नोडल ऑफिसर म्हणून काम पाहतील. कारवाईच्यावेळी मनुष्यबळ उपलब्ध करून देणे तसेच तातडीने गुन्हे दाखल करण्यासाठी हे अधिकारी समन्वय साधतील. तसेच अनधिकृत बांधकाम कारवाईवेळी महापालिकेच्या अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या शिवीगाळ व मारहाणीच्या प्रकारांबाबत तातडीने गुन्हे दाखल करण्यासाठी गुन्हे शाखेचे अतिरिक्त आयुक्त नोडल अधिकारी म्हणून काम पाहतील, असे या बैठकीत निश्‍चित करण्यात आले. तसेच प्रत्येक १५ दिवसांनी बैठक घेऊन, त्यामध्ये कारवाईचा आढावा घेण्यात येणार असल्याचे विक्रम कुमार यांनी सांगितले. अनधिकृत बांधकामांवरील कारवाईचा घेतला जाणार नियमीत आढावा शहरातील बेकायदा बांधकामांवर नियंत्रण आणण्यासाठी महापालिकेचे अतिरिक्त आयुक्त रवींद्र बिनवडे यांच्याकडून दर पंधरा दिवसांनी आढावा घेण्यात येतील, त्याबाबतचे आदेश त्यांना देण्यात आले आहेत. अनधिकृत बांधकामधारकांना दिलेल्या नोटीस, प्रत्यक्ष कारवाई व जप्त केलेल्या साहित्याची काय विल्हेवाट लावली याची विस्तृत माहिती घेतली जाणार आहे. कारवाईत कुचराई करणाऱ्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यात येणार आहे. ""महापालिकेच्या विविध कारवाईवेळी अधिकारी व कर्मचाऱ्यांना शिवीगाळ, मारहाणीसारखे प्रकार सुरू होते. पोलिसांकडे पाठपुरावा करूनही दखल घेतली जात नसल्याने पोलिस आयुक्तांसमवेत बैठक घेतली. त्यानुसार, महापालिका व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांची नोडल ऑफिसर म्हणून नियुक्ती केली आहे. त्यांच्याकडून पुढील कारवाईवर लक्ष्य ठेवण्यात येणार आहे.'' -विक्रम कुमार, आयुक्त, महापालिका