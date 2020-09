पुण्यातील हॉटेल व्यावसायिकांनो, आता रात्री सातनंतरही पार्सल सेवा सुरू ठेवता येणार!

पुणे : रेस्टॉरंट्समध्ये पार्सलची सेवा सध्या उपलब्ध आहे. आता संख्येची मर्यादा घालून जेवणाच्या व्यवस्थेसाठीही त्यांना परवानगी मिळावी, अशी मागणी आमदार सिद्धार्थ शिरोळे यांनी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्याकडे निवेदनाद्वारे केली आहे. तसेच पार्सल सेवा पुरविणाऱ्या व्यावसायिकांना सायंकाळी सात वाजता हॉटेल बंद करण्याची गरज नाही, असे स्पष्टीकरण महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांनी दिल्याचे शिरोळे यांनी म्हटले आहे.

- विमाननगर कोविड केअर सेंटरमध्ये दोन महिन्यात सात हजार रुग्ण झाले बरे​

रेस्टॉरंट्समधून सध्या केवळ पार्सल सेवा देण्याची परवानगी महाराष्ट्र सरकारने दिली आहे. परंतु तेवढी पुरेशी नाही. रेस्टॉरंट व्यावसायिकांना त्यातून फारसे उत्पन्न मिळत नाही. मुंबईसह महाराष्ट्रात या व्यवसायावर पाच लाखाहून अधिक व्यावसायिक, कर्मचाऱ्यांचे संसार अवलंबून आहेत. शिवाय फिरतीवर असणाऱ्या अनेक व्यवसाय, सेवा क्षेत्रातील नागरिकांसाठी रेस्टॉरंटमधील जेवण ही गरज आहे. लॉकडाऊनच्या पहिल्या टप्प्यात रेस्टॉरंट्स पूर्ण बंद होती. त्यानंतर पार्सल सेवा सुरु करण्याची परवानगी मिळाली. आता अनलॉकच्या चौथ्या टप्प्यात जेवणासाठी रेस्टॉरंट्स खुली करण्याची मुभा केंद्र सरकारने दिली आहे. राज्य सरकारने महाराष्ट्रात त्याची अंमलबजावणी करावी, अन्यथा चाळीस टक्के रेस्टॉरंट्स बंद पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे, असे शिरोळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

- तुम्ही लवकर बरे व्हाल, कोरोना बाधित पोलिसांशी नवनियुक्त पोलिस आयुक्तांनी साधला ऑनलाइन संवाद​

सरकारने घालून दिलेल्या नियमांच्या आधीन राहून रेस्टॉरंट्स चालू केली जावीत. सामायिक अंतर राखावे, वस्तू हाताळण्यापूर्वी निर्जंतुकीकरण व्हावे, आदी नियमांसाठी तसेच कर्मचारी आणि ग्राहक यांच्या आरोग्याची दक्षता घेण्याबाबत रेस्टॉरंट मालकांची तयारी आहे. सरकारने त्याप्रमाणे कडक बंधनही घालावे. मात्र, गेले सहा महिने या व्यवसायाची झालेली कोंडी दूर व्हावी. रेस्टॉरंट व्यवसायावर दूध, भाजीपाला, धान्य पुरवठादार आदी व्यापारी अवलंबून असतात. रेस्टॉरंट्स खुली केल्यास त्यांच्या व्यवसायाला चालना मिळेल, कराद्वारे सरकारचे उत्पन्न वाढेल, असे आमदार शिरोळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे.

- स्पर्धा परीक्षेचे वास्तव : कोरोनातील परीक्षा आणि करिअरसाठी संघर्षाचा दबाव सहन होईना​

सरकारने खाजगी बससेवा, लॉजेस, एसटी बससेवा यांना परवानगी दिली आहे. त्याचप्रमाणे रेस्टॉरंट्सचाही विचार व्हावा असे शिरोळे यांनी निवेदनात म्हटले आहे. तसेच पार्सल सेवा पुरविणाऱया हॉटेल व्यावसायिकांना सायंकाळी सातनंतरही ती सुरू ठेवण्यास परवानगी द्यावी, अशी मागणी शिरोळे यांनी महापालिका आयुक्त विक्रमकुमार यांची भेट घेऊन केली होती. त्यावर आयुक्तांनी परवानगी दिली असून सायंकाळी सातनंतरही हॉटेल खुली ठेवण्यास परवानगी दिल्याची माहिती महापालिकेच्या सर्वच क्षेत्रीय कार्यालयांना तातडीने कळविण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितल्याची माहिती शिरोळे यांनी दिली.

On behalf of all restaurant owners, operators & employees from #Pune & across state I have written to Hon. CM @OfficeofUT ji requesting him to urgently direct the administration & allow re-opening of dine-in services with updated protocols & Standard Operating Procedures (6/6) pic.twitter.com/LJhEHthlSp

— Siddharth Shirole (@SidShirole) September 22, 2020