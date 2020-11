पुणे - पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी शहरातील अवैध धंद्यांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिल्यानंतर पुणे पोलिस ‘ॲक्‍शन मोड’वर आले आहेत. गेल्या दोन दिवसात गुन्हे शाखेच्या पथकाने वेगवेगळ्या भागात सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यांवर छापे टाकून ३८ जणांना अटक केली. या कारवाईत जुगार खेळण्याचे साहित्य व रोकड जप्त करण्यात आली. पोलिस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी पोलिस आयुक्तपदाची सूत्रे स्वीकारल्यानंतर शहरात काही खुनाच्या घटना घडल्या होत्या. त्याची गुप्ता यांनी गांभीर्याने दखल घेत वाढत्या गुन्हेगारीवर नियंत्रण मिळविण्याबरोबरच कायदा व सुव्यवस्था अबाधित ठेवण्याचा आदेश सर्व वरिष्ठ पोलिस अधिकाऱ्यांना दिला होता. त्याचबरोबर किरकोळ व गंभीर स्वरूपाचे गुन्हे घडण्यास कारणीभूत ठरणाऱ्या अवैध धंद्यांवरही कारवाई करण्यास सांगितले होते. पुण्याच्या बातम्या वाचण्यासाठी येथे ► क्लिक करा त्यानुसार, गुन्हे शाखेच्या पथकाने शहरातील मध्यवर्ती भागासह स्वारगेट, दत्तवाडी, वारजे, येरवडा, हडपसर, बंडगार्डन, सहकारनगर परिसरात सुरू असलेल्या अवैध धंद्यांच्या ठिकाणांवर दोन दिवसांपासून छापे घालण्यास सुरवात केली होती. सुरू असलेल्या जुगार अड्ड्यांवर कारवाई करून पोलिसांनी ३८ जणांना अटक केली. त्यांच्याकडून जुगार खेळण्याचे साहित्य तसेच रोकड असा ४९ हजार रुपयांचा मुद्देमाल जप्त केला. ताज्या बातम्यांसाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप पोलिसांनी बेकायदा गावठी दारू तसेच ताडी विक्री प्रकरणात सात गुन्हे दाखल केले. या कारवाईत ४६४ लिटर गावठी दारू, १२० लिटर ताडी जप्त केली. त्यामध्येही सात जणांना अटक केली. तसेच तंबाखूजन्य पदार्थ, गुटखा विक्री प्रकरणातही पोलिसांनी कारवाई केली. कोंढवा भागातील अजमेरा पार्क परिसरात अमली पदार्थ विरोधी पथकाने कारवाई केली. यात टेम्पो तसेच गुटख्याची पोती असा १५ लाख ७२ हजारांचा मुद्देमाल जप्त केला. स्वारगेट परिसरात अमली पदार्थांची विक्री प्रकरणात दोघांना अटक केली आहे. त्यांच्याकडून २५ हजार ५०० रुपयांचा गांजा जप्त केला.

Web Title: Police Commissioner Amitabh Gupta orders action against illegal traders in the city