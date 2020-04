विनाकारण फिरणाऱ्यांनो सावधान; आता ही शिक्षा भोगावी लागेल

येरवडा : येरवडा परिसरात विनाकारण फिरणाऱ्यांना येरवडा पोलिसांनी चित्रा चौकात भर उन्हात बसण्याची शिक्षा दिली. कोरोनाचा हॉटस्पॉट असलेल्या येरवड्यात नागरिकांनी चांगलाच धसका घेतला आहे. तरीदेखील अद्याप काहीजण विनाकारण फिरताना दिसत आहेत. त्यांच्यावर पोलिस योग्य ती कारवाई करत आहेत. गेल्या तीन दिवसांपासून येरवड्यातील भाजी मंडई, किराणा दुकाने बंद आहेत. तरी सुध्दा नागरिक मोठ्या प्रमाणात रस्त्यावर दिसत होते. त्यामुळे येरवडा पोलिसांनी रस्त्यावर विनाकारण फिरणाऱ्यांना चित्रा चौकात घेऊन जाऊन भर उन्हात बसण्याची शिक्षा दिली. बिबट्याच्या डरकाळ्यांनी फुटतोय घाम येरवडा पोलिसांनी गाडीतळ रस्ता ते चित्रा चौक, पर्णकुटी चौक ते चित्रा चौक, येरवडा गावठाण, लक्ष्मीनगर, यशवंतनगर आदी परिसर सील केले आहेत. गेल्या काही दिवसांपासून मॉर्निंग वॉकसाठी जाणाऱ्यांना व्यायाम करण्याची शिक्षा केली. मात्र नागरिक ऐकत नसल्यामुळे त्यांना आज भर उन्ह्यात बसण्याची शिक्षा केल्याची माहिती येरवडा पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक युनूस शेख यांनी दिली.

