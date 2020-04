लॉकडाऊन असताना इमारतीच्या छतावर एकत्र जमताय? तर थांबा...

पुणे : शहरात संचारबंदी सुरू असूनही मध्यवर्ती भागातील काही इमारतीच्या छतांवर नागरिक जमत असल्याचे पोलिसांच्या निदर्शनास आले. या नागरिकांविरुद्ध समर्थ पोलिसांनी ड्रोनद्वारे कारवाई करण्यास सुरुवात केली आहे. संचारबंदी आदेशाचे उल्लंघन केल्यामुळे त्यांच्याविरुद्ध गुन्हे दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा पोलिसांनी दिला आहे. बातम्या ऐकण्यासाठी डाऊनलोड करा ई-सकाळचे ऍप कोरोना विषाणूचा प्रादुर्भाव टाळण्यासाठी नागरिकांनी गर्दी करु नये, नागरिकांनी सोशल डिस्टन्सिंग राखावे तसेच विनाकारण घरातून बाहेर पडू नये, असे आवाहन पोलिस वारंवार करीत आहेत. असे असतानाही शहराच्या मध्यवर्ती भागातील दाट लोकवस्ती असलेल्या नाना पेठ, भवानी पेठ, रास्ता पेठ

सोसायटींच्या छतावर, तळमजल्यावर दररोज काही नागरिक जमा होत आहेत. एकत्रित येऊन विनाकारण आरडाओरडा, गडबड व गोंधळ करीत आहेत. दरम्यान, हा प्रकार समर्थ पोलिसांच्या निदर्शनास आले आहे. त्यामुळे पोलिसांनी इमारतीच्या छतावर, तळमजल्यावर जमा होऊन विनाकारण आरडाओरडा करणाऱ्या नागरिकांविरोधात कारवाई करण्यासाठीड्रोनचा वापर करण्यास सुरुवात झाली आहे. याबाबत समर्थ पोलिस ठाण्याचे वरिष्ठ पोलिस निरीक्षक बाळकृष्ण कदम म्हणाले, "कोरोनाच्या संसर्गाला अटकाव घालण्यासाठी पोलिसांनी विविध प्रकारच्या उपाययोजना हाती घेतल्या आहेत. सोसायटीच्या छतावर, तळमजल्यावर जमा होणाऱ्या नागरिकांवर ड्रोन कॅमेऱ्यांद्वारे नजर ठेवण्यात येत आहे. संचारबंदीच्या आदेशाचा भंग करणाऱ्याविरोधात कडक कारवाई करण्यात येणार आहे.

