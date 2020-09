विनामास्क फिरणा-यांंवर कारवाई करीत असताना पोलिसांनाच मारहाण

पुणे ः विनामास्क फिरणा-या वाहनचालकांना अडवून त्यांच्यावर कारवाई करीत असताना नागरिकांकडून पोलिसांनाच धक्काबुक्की आणि मारहाण केल्याचे प्रकार उघडकीस आला आहे. याप्रकरणी कोरेगाव पार्क आणि सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हे दाखल करण्यात आले असून चौघांना अटक केली आहे. इलियास आतिया (वय 55) आणि हासिम आतिया (वय 23, रा. टिंगरेनगर) यांना अटक केली आहे. त्यांच्याविरोधात पोलिस हवालदार जयवंत भालेराव यांनी कोरेगाव पार्क पोलिस ठाण्यात फिर्याद दिली आहे. भालेराव हे बंडगार्डन वाहतूक विभागात कार्यरत आहेत. सोमवारी (ता. 7) सायंकाळी साडेपाच वाजण्याच्या सुमारास ते सहकारी पोलिस हवालदार भुजबळ यांच्या सोबत कोरेगाव पार्कमधील आय.बी.बंगला चौक येथे कार्यरत होते. त्यावेळी कारमधून जाणा-या दोघांनी मास्क घातला नसल्याचे त्यांना दिसून आले. त्यामुळे त्यांनी कारचालकास थांबण्याचा इशारा केला असता कारचालक तेथून वेगात निघून गेला. फिर्यादींनी कारचा पाठलाग करून सेंट मीरा बस स्टॉपजवळ कारला थांबविले असता आरोपींनी फिर्यादी यांना मारहाण केली. दूस-या घटनेत सोमवारी सकाळी पुणे सातारा रस्त्यावर पुष्पमंगल चौकात विनामास्क फिरणा-या दुचाकीचालकास अडवून कारवाई करीत असताना त्यांनी दोन पोलिस कर्मचा-यांना धक्काबुक्की केली. याप्रकरणी ऋषिकेश हनुमंत राऊत (वय 35, रा. धनकवडी) आणि शौनक अनिल पानसे (वय 39, रा. सहकारनगर) असे अटक केलेल्या दोघांची नावे आहेत. पोलिस उपनिरीक्षक छाया गादिलवाड यांनी या बाबत फिर्याद दिली आहे. त्यानुसार दोघांवर सहकारनगर पोलिस ठाण्यात गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. (Edited by : Sagar Diliprao Shelar)

Web Title: Police were beaten up in Pune