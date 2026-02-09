सरकारनामासाठी लेख - विसंवादातून कटुतेकडे...!
विसंवादातून कटुतेकडे...!
- अजय बुवा
...
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनामध्ये सत्ताधारी भाजप विरुद्ध विरोधी काँग्रेस या दोन पक्षांमध्ये जोरदार रणकंदन माजले आहे. या गोंधळामध्ये युरोप-अमेरिकेबरोबरील व्यापार करार व अन्य महत्त्वाचे मुद्दे बाजूला पडले. त्याचवेळी सत्ताधारी आणि विरोधी पक्षांमधील कटुता मोठ्या प्रमाणात वाढलेली दिसून आली.
...
संसदेच्या अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाला प्रारंभ होण्याआधी राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांनी २८ जानेवारीला आपल्या अभिभाषणात म्हटले होते की लोकशाहीत विषयांवर मतभेद होणे स्वाभाविक आहे; मात्र देशाची सुरक्षा, आत्मनिर्भरता, विकास, ऐक्य यांसारखे विषय मतभेदांच्या पलीकडे असतात. असे सांगताना राष्ट्रपतींनी सर्व खासदारांना अधिवेशन सार्थक ठरण्यासाठी शुभेच्छा दिल्या होत्या. त्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी म्हणजे २९ जानेवारीला, अधिवेशन सुरू होण्याआधी पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी आजचा काळ अडथळ्यांवर रडत बसण्याचा नव्हे; तर धाडसाने उपाययोजना करण्याचा आहे, असे म्हणत सर्व खासदारांना देशासाठी आवश्यक उपाययोजनांना शक्ती देण्याचे आवाहन केले होते.
सुसंवादाची शक्यता धूसर
देशाच्या सर्वोच्च पदांवरील व्यक्तींकडून झालेल्या या आवाहनांनंतर संसदेत सौहार्दाचे आणि सुसंवादाचे वातावरण तयार होणे अपेक्षित होते. सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये वाढलेल्या विसंवादाचे रूपांतर अर्थसंकल्पीय अधिवेशनात कटुता वाढण्यात झाले आहे. संसदेचे हिवाळी अधिवेशन संपल्यानंतर लोकसभा अध्यक्षांच्या दालनात सरकार आणि विरोधी पक्षांच्या नेत्यांमध्ये खेळीमेळीच्या वातावरणात झालेल्या गप्पाटप्पांमुळे विसंवादाचा बर्फ वितळल्याचे वाटू लागले होते. परंतु अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या सुरवातीलाच जे काही घडले, त्यातून सुसंवादाची शक्यता पुरती धूसर झाली आहे.
माजी लष्करप्रमुख मनोज नरवणेंच्या अप्रकाशित पुस्तकातील संदर्भ उधृत करण्यापासून विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी यांना सत्ताधाऱ्यांकडून आक्रमकपणे झालेला विरोध, त्यानंतर लोकसभेत अध्यक्षस्थानावर कागदाचे चिटोरे भिरकावण्यापासून ते आठ खासदारांच्या निलंबनापर्यंत, विरोधी पक्षनेत्यांना भाषण पूर्ण करू द्यायचे नाही या अट्टहासापासून ते नेहरू, गांधी कुटुंबांवर अय्याशी, मक्कारी यांसारख्या शेलक्या शब्दांची मुक्ताफळे उधळण्यापर्यंत आणि पंतप्रधानांना बोलूच द्यायचे नाही त्यासाठी महिला खासदारांना पुढे करण्यापर्यंत असे टोकाचे मनभेद सत्ताधारी आणि विरोधकांमध्ये म्हणजेच भाजप आणि काँग्रेसमध्ये वाढले आहेत.
महत्त्वाचे प्रश्न दूरच
अमेरिकेची शुल्क दंडेली; तसेच वैश्विक फेरमांडणीच्या पार्श्वभूमीवर आर्थिक क्षेत्रात सावधगिरीचे भाष्य करणारा आर्थिक पाहणी अहवाल आणि याच चिंतेला अनुसरून सावधगिरीच्या उपाययोजनांचे प्रतिबिंब असलेला केंद्रीय अर्थसंकल्प यांसारखे महत्त्वाचे मुद्दे या मतभेदांपुढे फिके ठरले आहेत. ‘मदर ऑफ ऑल डील्स’ म्हणजे सर्व करारांची जननी असे वर्णन केलेल्या कराराचे वारेमाप कौतुक झाले होते, त्या युरोपीय महासंघाशी झालेल्या व्यापार कराराची चर्चाही हवेत विरून गेली. एवढे नव्हे तर, राजधानी दिल्लीत आल्यानंतर प्रत्येक वेळी प्रसिद्धीच्या झोतात राहणाऱ्या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांचा पाच दिवसांचा दिल्ली दौराही फिका ठरला. निवडणूक आयोगात मुख्य निवडणूक आयुक्तांशी झालेला ममतांचा वाद आणि ‘एसआयआर’ला (व्यापक मतदार पडताळणी मोहीम) सर्वोच्च न्यायालयात ममतांनी स्वतः जाऊन दिलेले आव्हान याची एका मर्यादेपलीकडे फारशी चर्चा झाली नाही. संसदेतील टोकदार खडाजंगीच वादग्रस्त ठरली. अधिवेशनाचा पहिला आठवडा गोंधळात वाया जाणे आणि कटुता वाढणे यापेक्षा वेगळे काही झाले नाही. भले नंतर घटनात्मक बाध्यता म्हणून अर्थसंकल्पावरील चर्चेच्या निमित्ताने संसदेचे कामकाज सुरळीत चालविण्याचा प्रयत्न होईलही; परंतु सरकार आणि विरोधकांमध्ये वाढलेला दुरावा कमी होईल का हा प्रश्न उरतोच. चिंतेची बाब म्हणजे या वादात लोकसभेच्या अध्यक्षांनाही गुंतविण्याचा प्रयत्न झाल्याने अध्यक्षस्थानाच्या प्रतिष्ठेचाही मुद्दा उपस्थित झाला आहे.
सूर्यांच्या भाषणाने ठिणगी
खरे तर या संपूर्ण वादावर एपस्टिन प्रकरणाची काळीकुट्ट सावली आहे. जगभरातील प्रभावशाली व्यक्तींची काळी बाजू या प्रकरणाने समोर आणल्यानंतर वेगवेगळ्या देशांमध्ये खळबळ उडाली आहे. भारतात या प्रकरणावरून राजकीय आरोप सुरू झाले आहेत. अद्याप हे आरोप संसदेच्या बाहेर असले तरी त्याची धग अनेकांना होरपळवणारी ठरू शकते आणि या धगीत राजकीय रोट्या शेकण्याचा प्रयत्नही सुरू झाला आहे. त्यामुळे सत्ताधारी आणि विरोधकांचा संघर्ष विकोपाला जाऊ शकतो. तूर्तास या मुद्द्याची चर्चा करण्याची आवश्यकता नाही. परंतु, सत्ताधारी आणि विरोधक यांच्यात सुरू झालेल्या वादाला निमित्त ठरले ते भाजपचे खासदार तेजस्वी सूर्या यांचे भाषण. काँग्रेसच्या नेतृत्वाखालील ‘यूपीए’च्या दहा वर्षांच्या सत्ताकाळातील राष्ट्रपती अभिभाषणांचा संदर्भ देत त्यांनी काँग्रेसला उद्देशून म्हटले, की ‘या भाषणांमध्ये विकसित भारत, डिजिटल इंडिया किंवा सुपर पॉवर इंडिया यांचा कुठेही उल्लेख नव्हता. या लोकांनी (काँग्रेसने) देशातील युवकांसमोर डिजिटल इंडिया किंवा विकसित भारत असे कोणतेही ध्येय ठेवलेच नाही. (विरोधकांचा) हा असा समूह ज्याच्या मनात भारताबद्दल भीती आहे; जो भारताला विकसित बनविण्याचे काम करत नाही.’ ज्यांची नियत योग्य नाही, ज्यांची नीती स्पष्ट नाही, त्यांची धोरणेही योग्य नसतात, अशी बोचरी टिकाही सूर्या यांनी केली. यावर चवताळलेल्या राहुल गांधींनी तेजस्वी सूर्या यांचे भाषण हे काँग्रेसच्या देशभक्तीवर शंका घेणारे असल्याचा दावा करताना माजी लष्करप्रमुख नरवणेच्या अप्रकाशित पुस्तकातील चिनी आक्रमकतेची माहिती वाचून दाखविण्याचा प्रयत्न केला. त्यावर संरक्षण मंत्री राजनाथसिंह यांनी एकदा-दोनदा नव्हे तर तब्बल १२ वेळा उभे राहून आक्षेप नोंदवला आणि जे पुस्तकच प्रकाशित झालेले नाही त्यातील माहितीच्या वस्तुनिष्ठतेवर सवाल उपस्थित करून राहुल गांधींना रोखले. गृहमंत्री अमित शाह यांनीही राजनाथसिंह यांची पाठराखण केली.
नियमांचे दोन अर्थ
दुसरीकडे, लोकसभाध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी लोकसभेच्या कार्यपद्धतीशी संबंधित नियम ३४९चा दाखला देत लोकसभेच्या कामकाजाशी संबंध नसलेल्या वर्तमानपत्र, नियतकालिक अथवा पुस्तकांमधील माहितीचा उल्लेख सभागृहात करता येणार नाही, असे म्हणत यावर पडदा पाडण्याचा प्रयत्न केला. मात्र, विरोधी पक्षनेते राहुल गांधी वारंवार हाच मुद्दा उपस्थित करत राहिले आणि या पुस्तकात पंतप्रधान नरेंद्र मोदी; तसेच संरक्षणमंत्री राजनाथसिंह यांच्याबद्दलचा उल्लेख असल्याचे सांगत राहिले. जो भडका उडाला त्यात संपूर्ण राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चाच विस्कटून गेली. मुळात, माजी लष्करप्रमुख नरवणेच्या अप्रकाशित पुस्तकातील काही अंश ‘कारवां’ या नियकालिकात आधीच प्रकाशित झाले आहेत. हे पुस्तक प्रकाशनासाठी दोन वर्षांपासून संरक्षण मंत्रालयाच्या परवानगीच्या प्रतीक्षेत आहे. संसदेत झालेल्या प्रचंड गोंधळात पीठासीन अधिकाऱ्यांवर कागदे भिरकावणाऱ्या विरोधी बाकांवरील आठ खासदारांना अधिवेशनाच्या उर्वरित काळापर्यंत निलंबित करण्यात आले. त्यानंतर टप्प्या-टप्प्याने लोकसभेचे कामकाज तहकूब होत गेले. राहुल गांधींनी या अप्रकाशित पुस्तकाची प्रतच संसदेत आणली आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना हे पुस्तक सभागृहात देणार असल्याचे त्यांनी जाहीर केले. तर याच चर्चेत भाजपचे खासदार निशिकांत दुबे यांनी पंडित जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, सोनिया गांधींवरील पुस्तकांचा संदर्भ देत नेहरू-गांधी कुटुंबावर कपटीपणा, भ्रष्टाचार आणि भोगविलासीपणाबद्दल आरोप केला. यामुळे त्यानंतर एकूणच संसदीय कामकाजाचा एकूणच नूर पालटला.
मोदींच्या भाषणाविना प्रस्ताव
पुस्तकाचा दाखला देण्यासाठी राहुल गांधींना नकार आणि दुसरीकडे निशिकांत दुबे यांना पुस्तकांचा हवाला देत बोलण्याची मिळालेली मुभा यावरून लोकसभाध्यक्षांच्या दालनामध्ये सत्ताधारी विरोधकांची जोरदार जुंपली. त्यानंतर विरोधकांनी अभिभाषणावरील चर्चेला पंतप्रधानांच्या उत्तरात अडथळा आणण्याचा इरादा बोलूनही दाखवला होता. यात काँग्रेसला समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेसची साथही मिळाली. यामुळे सभागृहातील तापलेले वातावरण पाहता पंतप्रधान नरेंद्र मोदींचे उत्तराचे भाषण न होताच राष्ट्रपतींचा धन्यवाद प्रस्ताव लोकसभेत मंजूर करण्यात आला. तणावाच्या वातावरणात विरोधकांकडून अनुचित प्रकार घडण्याच्या शक्यतेतून आपण पंतप्रधान मोदी यांना सभागृहात न येण्याची विनंती केली होती, असे सांगून लोकसभा अध्यक्षांनी या प्रकाराचा ठपका विरोधकांवर ठेवला. मात्र, गोंधळामुळे लोकसभेत पंतप्रधानांना राष्ट्रपतींच्या अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देता न येणे हा लाजिरवाणा प्रकार घडला.
अर्थात, २००४ मध्ये तत्कालीन पंतप्रधान डॉ. मनमोहनसिंग यांनाही तेव्हाचा विरोधी पक्ष भाजपच्या गोंधळामुळे राष्ट्रपती अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देता आले नव्हते. त्याच प्रकाराची पुनरावृत्ती झाली. एकीकडे लोकसभेत हा प्रकार सुरू असताना राज्यसभेत मंत्री व सभागृह नेते जे. पी. नड्डा यांनी राहुल गांधींचा ‘अबोध’ (अज्ञानी) असा उल्लेख करून विरोधकांना डिवचल्यामुळे वरिष्ठ सभागृहातही गोंधळच राहिला. नंतर पंतप्रधान मोदींनी या सभागृहात अभिभाषणावरील चर्चेला उत्तर देताना काँग्रेसवर घणाघाती टीका करून लोकसभेतील उट्टे काढले.
राहुल यांचे महत्त्व?
या संपूर्ण प्रकारातून एक गोष्ट अधोरेखित होते की सत्ताधारी आणि विरोधकांमधील विसंवाद दूर होण्याची शक्यता नजीकच्या काळात तरी दिसत नाही. आता तर राहुल गांधींनी ‘एपस्टिन फाइल्स’चा विषय काढून पंतप्रधानांना घेरण्याची तयारी चालवली आहे. यातून पंतप्रधान मोदींची राजकीय प्रतिमा मोडून काढण्याचा काँग्रेसचा प्रयत्न आहे, जे भाजपला होऊ द्यायचे नाही. साहजिकच यामुळे संसदेत संघर्ष आणि गोंधळ अटळ आहे. परंतु, यातून काही प्रश्नही निर्माण झाले आहेत. राहुल गांधींचे बोलणे गांभीर्याने घेण्याची गरज नाही, असे सत्ताधाऱ्यांचे म्हणणे असेल तर तीन-चार बड्या मंत्र्यांनी उभे राहून राहुल गांधींच्या भाषणात अडथळे आणण्याचे कारण नेमके काय आहे, संसदेच्या पटलावरच तार्किक युक्तिवादातून त्यांचे मुद्दे खोडून काढण्याचा प्रयत्न सत्ताधाऱ्यांकडून न होणे, हे अनाकलनीय आहे.
तसेही, राहुल गांधी आपल्याच चुकांमुळे भाजपला आयते मुद्दे देत असतात. नरवणे पुस्तक प्रकरणात सरकार बॅकफूटवर असताना, अकारण त्यांनी पूर्वाश्रमीचे काँग्रेसचे नेते आणि आता सरकारमध्ये मंत्री असलेले रवनीतसिंग बिट्टू यांना गद्दार संबोधून नवा वाद निर्माण केला आणि भाजपचा त्यांच्यावर असलेला विश्वास सार्थ ठरवला. याखेरीज, लोकसभेत गोंधळ, परंतु राज्यसभेत कामकाजात सहभाग हा काँग्रेसच्या रणनीतीतील विस्कळितपणाही यातून दिसला. यामुळे दोन्ही सभागृहांमधील रणनीतीच्या समन्वयाची जबाबदारी असलेले काँग्रेस नेते के. सी. वेणुगोपाल यांना पक्षाध्यक्ष असलेले राज्यसभेतील विरोधी पक्षनेते मल्लिकार्जुन खर्गे यांच्याकडून कानपिचक्याही मिळाल्या.
विरोधी ऐक्याची संधी
दुसरा आणखी एक महत्त्वाचा मुद्दा म्हणजे गेल्या काही काळात विस्कळित झालेली विरोधकांची इंडिया आघाडी संसदेतल्या वादग्रस्त घडामोडींच्या निमित्ताने पुन्हा एकजूट होऊ लागली आहे. राज्यसभेतील पंतप्रधानाच्या भाषणाच्या वेळी झालेल्या विरोधकांच्या सभात्यागात शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे पक्षाच्या खासदार प्रियांका चतुर्वेदींचा तत्काळ सहभाग नसणे यांसारखा अपवाद सोडला, तरी इंडिया आघाडीचे नेते संसदेतील घटनाक्रमाकडे एकजुटीची संधी म्हणून पाहत आहेत. संसदेत काँग्रेसला विशेषतः राहुल गांधींना समाजवादी पक्ष, तृणमूल काँग्रेस, द्रमुक या विरोधातील पक्षांचा मिळालेला पाठिंबा आणि महाराष्ट्रात दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या एकीकरणावरून राजकीय अटकळबाजी सुरू असली तरी राष्ट्रवादी काँग्रेस शरदचंद्र पवार पक्षाचा या विरोधकांच्या रणनीती बैठकीतील सक्रिय सहभाग पाहता हेच चित्र त्यातून दिसते.
