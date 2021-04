वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षांवरही टांगती तलवार

पुणे : कोरोनामुळे एमपीएससी, इयत्ता १०वी, १२वीच्या परीक्षा पुढे ढकलावी लागल्यानंतर आता वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या परीक्षाही पुढे ढकलाव्यात अशी मागणी राजकीय नेत्यांसह विद्यार्थ्यांनी वैद्यकीय शिक्षण मंत्री अमित देशमुख यांच्याकडे केली आहे. त्यामुळे या परीक्षांवरही टांगती तलवार आहे. महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठातर्फे एमबीबीएस, बीडीएस आदी वैद्यकीय अभ्यासक्रमांच्या परीक्षा १९ एप्रिल ते ३० जून दरम्यान घेतल्या जाणार आहेत. राज्यात कोरोनाचा संसर्ग झपाट्याने होत असून, अनेक जिल्ह्यातील स्थिती चिंताजनक आहे. त्यामुळे सोशल मिडियाच्या माध्यमातून विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी केली आहे. सामाजिक न्याय मंत्री धनंजय मुंडे यांच्यासह खासदार सुप्रिया सुळे, आमदार राजीव सातव यांनी परीक्षा पुढे ढकलण्याची मागणी अमित देशमुख यांच्याकडे केली आहे. दरम्यान, विद्यापीठाने जाहीर केलेल्या परिपत्रकानुसार ठरलेल्या वेळापत्रकाप्रमाणे ऑफलाईन पद्धतीने वैद्यकीय शाखेच्या परीक्षा होणार आहेत. कोरोनाच्या पार्श्‍वभूमीवर सर्व खबरदारी घेऊन या परीक्षा होतील असे स्पष्ट केले आहे. मात्र, अनेक विद्यार्थी कोरोनाबाधित आहेत. परीक्षा असल्याने ला लक्षणे असून सुद्धा अनेक विद्यार्थी कोरोनाची चाचणी करण्यास टाळाटाळ करत आहेत. तसेच काही विद्यार्थ्यांना परीक्षेसाठी एका जिल्ह्यातून दुसऱ्या प्रवास करावा लागणार आहे. त्यामुळे कोरोनाचा धोका नाकारता येत नाही. अशा स्थितीत विद्यार्थ्यांनी परीक्षा पुढे ढकलावी अशी मागणी केली होती. खासदार सुप्रिया सुळे यांन ट्विट करून याकडे वैद्यकीय शिक्षण मंत्री देशमुख यांचे लक्ष वेधले आहे. राज्यात सुमारे ५० हजार विद्यार्थी परीक्षा देणार आहेत. सध्या ४५० विद्यार्थी व तेवढेच पालक कोरोनाने ग्रस्त आहेत.विद्यार्थ्यांकडे अभ्यासाचे साहित्य नाही त्यामुळे विद्यार्थी प्रतिनिधींशी चर्चा करून निर्णय घ्यावा अशी मागणी केली आहे. ‘‘वैद्यकीय अभ्यासक्रमाच्या विद्यार्थ्यांवर आम्ही जवळून लक्ष ठेवून आहोत. त्यांचे दुसऱ्या लाटेतून संरक्षण केले जाईल. परीक्षा पुढे ढकलण्यासंदर्भात विद्यार्थ्यांशी चर्चा करून निर्णय घेतला जाईल.’’

- अमित देशमुख, मंत्री, वैद्यकीय शिक्षण,

