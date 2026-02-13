कृषी अधिकारीपदी प्राची संजय कुलकर्णी यांची निवड एमपीएससीत राज्यात १२४ वी रँक; माजी सैनिकांच्या कन्येचा जिद्दीचा विजय
जाखणगावच्या प्राचीची
कृषी विभागात नियुक्ती
खटाव, ता. १३ : जाखणगाव (ता. खटाव) येथील प्राची संजय कुलकर्णी हिची महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या २०२४ च्या परीक्षेत राज्यात २८३ वी रँक मिळवत कृषी अधिकारी (राजपत्रित अधिकारी गट- ब) पदावर नियुक्ती झाली आहे. ग्रामीण पार्श्वभूमीतून पुढे येत मिळवलेल्या या यशामुळे खटाव तालुक्याचा मान उंचावला आहे.
प्राची या माजी सैनिक संजय कुलकर्णी यांच्या कन्या होत. देशसेवेची परंपरा जपणाऱ्या कुटुंबात वाढलेल्या प्राची यांना शिस्त, चिकाटी आणि कर्तव्यनिष्ठेचे संस्कार घरातूनच लाभले. तिचे प्राथमिक शिक्षण जिल्हा परिषद शाळेत, माध्यमिक शिक्षण पुसेगाव येथील श्री सेवागिरी विद्यालयात, तर उच्च माध्यमिक शिक्षण सातारा येथील महाराजा सयाजीराव ज्युनिअर कॉलेजमध्ये झाले. पुढे पुण्यातील कृषी महाविद्यालयातून त्यांनी पदवी घेतली. पुणे येथे स्पर्धा परीक्षेची तयारी करताना, तसेच अंतिम वर्षात पुसेगाव येथील श्री सेवागिरी अभ्यासिकेत नियमित व नियोजनबद्ध अभ्यास केल्याचे त्यांनी सांगितले.
प्राची कुलकर्णी
