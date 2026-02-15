भोसे जिल्हा परिषद गट वार्तापत्र
लोगो : भोसे जि.प. गट
MGV26B15340
मंगळवेढा : उमेदवार प्रदीप खांडेकरांची काढण्यात आलेली विजयी मिरवणूक.
हाय व्होल्टेज लढतीत प्रदीप खांडेकरांची बाजी
जातीय समीकरणे निर्णायक; पंचायत समितीत काँग्रेसला धक्का
हुकूम मुलाणी : सकाळ वृत्तसेवा
मंगळवेढा, ता. १५ : तालुक्यातील लक्षवेधी ठरलेल्या भोसे जिल्हा परिषद गटातील हाय व्होल्टेज लढतीत माजी सभापती प्रदीप खांडेकर यांनी संचालक बसवराज पाटील यांचा पराभव करत विजय मिळवला. जातीय समीकरणे प्रभावी ठरलेल्या या लढतीत खांडेकर यांच्या कामांचा प्रभाव आणि काही गावांतील निर्णायक मताधिक्यामुळे त्यांचा विजय सुकर झाला. मात्र, भोसे पंचायत समिती गणात काँग्रेस उमेदवारांचा पराभव झाल्याने पक्षाला धक्का बसला.
निवडणूक जाहीर होताच काँग्रेसचे राज्य सचिव अॅड. रविकिरण कोळेकर, दादा दोलतोडे, सिद्धेश्वर आवताडे यांच्यासह सुमारे १५ इच्छुकांची नावे चर्चेत होती. अर्ज माघारीनंतर बसवराज पाटील, प्रदीप खांडेकर आणि आणखी एक उमेदवार रिंगणात राहिले. बसवराज पाटील यांना अंतर्गत मतभेद मिटवण्यात वेळ गेला, तर भाजपने अर्ज निश्चितीनंतर लगेच प्रचाराला सुरवात करून आघाडी घेतली.
या निवडणुकीत नंदेश्वर, शिरनांदगी, रड्डे, मानेवाडी, निंबोणी, जंगलगी आदी गावांत मिळालेल्या मताधिक्यामुळे खांडेकर यांची बाजू मजबूत झाली. ज्येष्ठ नेते बबनराव आवताडे यांचे शिरनांदगी, मानेवाडी, भोसे, रड्डे व सलगर बु. येथील पाठबळ निर्णायक ठरले. बसवराज पाटील यांनी सलगर बु., लवंगी, मारोळी, रेवेवाडी, हुन्नूर व भोसे येथे आघाडी घेतली; मात्र इतर गावांत अपेक्षित साथ न मिळाल्याने त्यांना पराभव पत्करावा लागला.
नंदेश्वर गणात काँग्रेस उमेदवाराला स्वतःच्या गावात मताधिक्य मिळूनही इतर गावांत पाठिंबा न मिळाल्याने पराभव झाला. येथे भाजपचे डॉ. अप्पासाहेब निकम विजयी झाले. तर रड्डे गणात सुरेश कांबळे यांना स्वतःच्या गावात आघाडी न मिळता लिंगायत पट्ट्यातील मतदारांच्या पाठिंब्यामुळे विजय मिळाला.
माजी सभापती प्रदीप खांडेकर हे हिवरगावचे असल्याने त्यांना स्वतःचे मत टाकण्याचा अधिकार नव्हता. तरीही आमदार समाधान आवताडे यांच्या संघटन कौशल्यासह गेल्या पाच वर्षांत केलेल्या विकासकामांच्या जोरावर त्यांनी मतदारांची मने जिंकत विजय मिळवला.
भोसे गावातील मतदान चर्चेत
भोसे या सर्वात मोठ्या गावात बसवराज पाटील यांनी घेतलेले मताधिक्य तालुक्यात चर्चेचा विषय ठरले. या ठिकाणी खांडेकर यांच्या समर्थनार्थ भाजपची संघटनात्मक ताकद सक्रिय होती. काँग्रेसचे अॅड. रविकिरण कोळेकर यांच्या गावात आघाडीला अपेक्षित मते मिळाली नाहीत, तर तालुकाध्यक्ष प्रशांत साळे यांनी काही भागांत मताधिक्य मिळवण्यात भूमिका बजावली.
निवडणुकीतील प्रमुख निरीक्षणे
- जातीय समीकरणे व आर्थिक ताकदीचा प्रभाव स्पष्ट
- प्रचारात आमदार समाधान आवताडे व पालकमंत्री जयकुमार गोरे यांच्या सभा प्रभावी
- मतदानाची तारीख बदलल्याने धनगर समाजाला मतदानाची संधी; त्याचा फायदा खांडेकर यांना
- मूळ स्थानिक प्रश्नांपेक्षा जात व पैशांचा प्रभाव अधिक जाणवला